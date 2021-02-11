​​​​​​​مجلس شنكال: الهجوم على غاري هجوم على شنكال

وأصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال بيانًا كتابيًّا بصدد هجوم جيش الاحتلال التركي على منطقة غاري في جنوب كردستان.

وجاء في البيان:

"إننا في مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال نستنكر الهجوم على غاري، ونعتبره هجومًا على شنكال، بالنسبة للدولة التركية لا يهم التوقيت أو المكان، بل في الحقيقة أن الدولة التركية تستهدف أي مكان يسعى فيه المجتمع الكردي إلى خطو خطوة نحو الحرية.

الشعب الإيزيدي تعرض خلال تاريخه للعديد من المجازر والهجمات على يد الدولة العثمانية، وكما حدث خلال التاريخ عندما أمر فريق باشا بإبادة الإيزيديين، فإن أردوغان هو استمرار له، وسعى من خلال مرتزقة داعش ومساعدة الحزب الديمقراطي إلى استكمال تلك المخططات في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف البيان "أردوغان يطلق الآن التهديدات باحتلال شنكال، لأنه لم يستطع تنفيذ آماله ومخططاته عن طريق داعش، ومع الأسف فعلى الدوام هناك بعض الأطراف التي تدّعي أنها كردية، تقف إلى جانب العدو وتتقدمه وتمهد له الطريق، وفي وقتنا الراهن تحالف الحزب الديمقراطي مع الدولة لتركية، وجميع الهجمات التي تستهدف الكرد تتم على يديه.

وكما أن للحزب الديمقراطي يد في الهجمات التي تستهدف غاري، فإنه يسعى الآن بنفس الشكل إلى تقدم الجيش التركي والهجوم على شنكال، إن الهجوم على غاري هو انتهاك للسيادة العراقية، وعار كبير على العراق إن لم يتخذ موقفًا إزاء هذه الهجمات".

البيان ناشد الشعب الكردي التمسك بقوات الحماية، وتعزيز وحدته ولحمته مع قواته العسكرية.