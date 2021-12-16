​​​​​​​مجلس شبيبة PYD يعقد ندوة حوارية حول دور الشبيبة في التنمية المجتمعية

وحضر الندوة العشرات من أعضاء وعضوات الشبيبة في الأحزاب السياسية "حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، مجلس المرأة السورية، حزب سوريا المستقبل، حزب الاتحاد الديمقراطي، بالإضافة إلى حركة الشبيبة الثورية السورية، وشبيبة قوات حماية المجتمع".

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، من ثم تحدثت الإدارية في مجلس الشبيبة في حزب الاتحاد الديمقراطي لينا كدرو عن دور الشبيبة في المجتمع، وقالت "إن الشبيبة هم عماد كل أمة وأساسها، فهم قادة التنظيم وقلبه وهم ربان سفينة المجتمع نحو التقدم والتطور، ونبض الحياة في عروق الوطن، وأداة فعالة للبناء والتنمية، والشبيبة هي التي تساعد على بناء المجتمع السليم".

وأشارت إلى أن الشبيبة هم طاقة ضخمة وعنصر أساسي في بناء المجتمع وينبغي الاستفادة من المجالات التي تلعب دوراً أساسياً في تنميتها وتنظيمها.

وتطرقت لينا إلى دور الشبيبة في المجال السياسي قائلة:" الشبيبة رغم الدور الذي يمكن أن يلعبوه في تنمية البلاد والمجتمع عن طريق المشاركة السياسية إلا أن الملحوظ أنهم يُبعدون كثيراً في بلدان الشرق الأوسط عن دورهم الحقيقي، وفي أغلب بلدان العالم أيضاً".

ونوهت لينا أنه لا تنمية ولا تقدم في أي دولة أو أي مجتمع، مهما كان تصنيفها بين دول العالم من ناحية الحرية والديمقراطية والقوة الاقتصادية إلا في حال وجود استقرار سياسي، واجتماعي واقتصادي فيها، وهذا لا يمكن تحقيقه إذا لم تلعب دوراً في تنمية هذا الاستقرار، حيث تعتبر الشبيبة أساس الدفاع عن الوطن والمجتمع وإدارة عجلة الاقتصاد في حالة الحروب وأمام الحرب الخاصة.

وأكدت لينا كدرو خلال حديثها بأن الشبيبة هم الثروة الحقيقية للوطن ففي مقاومة العصر أثبتت حقيقة روح الفداء لدى الشبيبة من أجل الدفاع عن الوطن والمجتمع.

وقالت الإدارية في مجلس الشبيبة في حزب الاتحاد الديمقراطي لينا كدرو في نهاية حديثها "إننا كمجلس الشبيبة نتطلع إلى أن تعمل جميع الحركات والتنظيمات الشبابية وتحمل المسؤولية لبناء وطنهم وحماية وتطوير مجتمعهم لأنهم الركيزة الأساسية والقلب النابض للمجتمع".

وانتهت الندوة الحوارية بفتح باب النقاش أمام الحضور، حيث أكدوا فيه على استمرار العمل على توعية الشبيبة من خلال عقد ندوات ومحاضرات ونشاطات ترفع من السوية الفكرية والثقافية لدى الشبيبة.

(ع س/ل)

ANHA