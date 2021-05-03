​​​​​​​مجلس شبيبة حزب سوريا المستقبل يدين قطع مياه الفرات

وأدلى مجلس شبيبة حزب سوريا المستقبل ببيان قرأه نائب رئيس المجلس حسن الكنو.

وجاء في نص البيان: "بعد أن فشلت جميع محاولات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته في تحقيق أي تقدم أو أي نصر ملحوظ في مناطق شمال وشرق سوريا أضافت تركية جريمة حرب جديدة إلى سجلها المليء بالإجرام والاحتلال والتهجير والتشريد، وهو تخفيض كمية المياه الواردة إلى سوريا.

وأضاف البيان: "لقد بدأت آثار هذه الجريمة تنعكس سلبًا على المدنيين امتدادًا من سوريا حتى العراق مما تسبب بقطع مياه الشرب والتيار الكهربائي عن الملايين الأبرياء، ناهيك عما تسببه من أضرار وكوارث بيئية تنذر بكارثة إنسانيه وشيكة".

وطالب البيان: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان بالتدخل والضغط على الدولة التركية بخصوص كميات المياه المتفق على توريدها للجانب السوري وإعادة كميات المياه إلى ما كانت عليه".

(كروب/ س ر)

ANHA