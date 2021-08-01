​​​​​​​مجلس شبيبة حزب سوريا المستقبل في الصعوة يدين تصعيد دمشق ضد سكان درعا

أصدر اليوم مجلس شبيبة حزب سوريا المستقبل بمنطقة الصعوة في الخط الغربي بدير الزور بياناً أدان فيه الاعتداءات التي تحدث في الجنوب السوري ودرعا خاصة.

وقال الإداري في مجلس شبيبة حزب سوريا المستقبل في دير الزور علاء الصالح في بيان ألقاها اليوم" نحن شبيبة حزب سوريا المستقبل نتابع ما يجري من أحداث في الجنوب السوري ودرعا تحديداً من تصعيد عسكري في ظل أوضاع سيئة تشهدها تلك المناطق والداخل السوري عامة".

واعتبر البيان " هذا التصعيد الذي يؤكد على أن النظام السوري وحلفاءه لا يزالون يتمسكون بذهنية الحل العسكري الذي يهدد حياة المدنيين ويؤدي إلى موجات من النزوح وخاصة من قبل الشباب الذين هم عماد المجتمعات وقوتها الديناميكية".

وأدان البيان "استخدام النظام السوري للقوة العسكرية ونقضه للاتفاق مع ممثلين من أهالي المدينة وندعوه للعودة إلى قرار الأمم المتحدة وخاصة القرار 2254 كما ندعو أبناء شعبنا من درعا إلى التمسك بأرضهم ورفضهم للتغيير الديموغرافي الذي تعمل علية إيران وهذا سينعكس سلباً عليهم وعلى أرضهم".

وطالب البيان " المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال ما يقوم به النظام السوري والميليشيات الإيرانية بحق شعبنا في سوريا من انتهاكات والعمل على محاسبتهم كما نطالب روسيا بالتدخل حيال ما يحصل ولعب دورها كونها هي الدولة الضامنة والتي ضمنت الاتفاق بين النظام السوري والأهالي في منطقة درعا المدينة".

وأكد مجلس شباب حزب سوريا المستقبل بدير الزور " دعمنا للحل السياسي عبر الحوار السوري وقرار الأمم المتحدة".

(ع ع/م)

ANHA