​​​​​​​مجلس شباب حزب سوريا المستقبل يتعهد بمواصلة النضال حتى دحر الاحتلال التركي

وتجمع العشرات من أعضاء وشبيبة حزب سوريا المستقبل فرع الرقة أمام مقر المجلس في حي الثكنة للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس شباب حزب سوريا المستقبل في الرقة موفق إسماعيل.

وجاء في نص البيان "ندين وبشدة الجريمة والإرهاب المنظم الذي يدار من قبل ماكينة القتل والإجرام التركية بواسطة الطيران المسيّر والذي وجه نيرانه الحاقدة على منازل المدنيين في كوباني".

وأشار البيان "منذ يومين قامت المسيّرات التركية بقصف المنازل الآهلة بالسكان وكانت الحصيلة سقوط عدد من المدنيين من الفئة الشابة التي هزت وأرعبت الاحتلال التركي والشباب هم الدماء الزكية التي تحمي حدود الوطن".

وأوضح "نتيجة هذا النهج العدائي الحاقد الذي لا يميز بين طفل وامرأة وشيخ ليصبح سجل النظام التركي حافلاً بالإجرام ضد الإنسانية والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي يحاول النظام التركي إنزال الرعب في العالم بأسره".

وطالب البيان "التحالف الدولي وروسيا الاتحادية وجميع المنظمات الحقوقية في العالم أن تقف أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية أمام هذه الهجمات البربرية التي تطال المدنيين ووقف نزيف الدم وسيل الدماء".

واختتم البيان قائلاً "هذا النهج العدائي الذي تتبعه دولة الاحتلال التركي لن يثني عن إكمال مسيرة البناء والتحرير والسير حتى تحقيق أهداف ثورتنا في سبيل الحرية والكرامة وبروح الشباب سندحر الاحتلال التركي ونحقق الحرية".

(خ ج/س ر)

ANHA