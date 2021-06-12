​​​​​​​مجلس شباب حزب سوريا المستقبل في دير الزور يدين الاعتداءات التركية

أدلى المجلس اليوم، ببيان، قرئ أمام مبنى مجلس دير الزور لحزب سوريا المستقبل، من قبل الناطق باسم مجلس شباب الحزب، علاء الحسين، بحضور أعضاء من مجلس الحزب في دير الزور ومجلسي الشباب والمرأة والاتحاد الرياضي.

وجاء في مستهل البيان: "ندين ونستنكر الاعتداءات التركية المتكررة على أراضي الدفاع المشروع في باشور كردستان، والتغيير الديمغرافي الذي تقوم به في عفرين وباقي المدن المحتلة، واتباع سياسة التتريك وتغيير هوية المنطقة".

وندد البيان بـ "استخدام الشباب السوري كمرتزقة، وإغرائهم بالمال وإرسالهم إلى ليبيا وأرمينيا، ليصبحوا وقود حروب تركيا التي تخوضها لتحقيق مصالحها الخاصة".

واستنكر البيان "سرقة الاحتلال التركي لمقدرات الشعب السوري، وذلك بتقليل حصة سوريا من مياه نهر الفرات الذي هو حق مشترك لسوريا والعراق وتركيا، بحسب المعاهدات الدولية، ولا يحق لدولة وحدها التحكم بهذا النهر"، داعيًا المجتمع الدولي إلى وضع حد لغطرسة الاحتلال.

كما دعا مجلس شباب حزب سوريا المستقبل في ختام بيانه، الشباب في الداخل والخارج إلى "تنظيم أنفسهم والعودة إلى سوريا، والمشاركة معنا في شمال وشرق سوريا لبناء سوريا التي تضم كل السوريين ويكونوا الطليعة الأولى في بناء وطننا الحبيب سوريا".

(ل ع)

ANHA