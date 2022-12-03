​​​​​​​مجلس شباب الرقة في حزب سوريا المستقبل يعقد اجتماعه الثاني

وحضر الاجتماع أعضاء من حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة والمجلس العام لحزب سوريا المستقبل في الرقة وريفها، وأعضاء من هيئة الشباب والرياضة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو المجلس العام في حزب سوريا المستقبل، علي محمد كلمة، أوضح فيها "دولة الاحتلال التركي أعلنت الحرب، بهدف إعادة "العثمانية"، وبدأت بقصف مناطق شمال وشرق سوريا، واستهدفت البنية التحتية بشكل عام أمام أنظار العالم أجمع".

وأضاف "نحن نعلم أن الشباب في شمال وشرق سوريا مستهدفون من قبل دولة الاحتلال التركي، وعلى الشباب أن يقفوا مع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية والتصدي لهجمات الاحتلال التركي وإفشال مخططاتها".

بدوره، قال الناطق باسم مجلس الشباب العام في حزب سوريا المستقبل، موفق إسماعيل، "سنستمر في مسيرتنا التي قادها شهداؤنا بالمقاومة ولن نسمح للاحتلال بالنيل من إرادتنا".

وبيّن "نحن ندرك أن شعبنا قادر على صد هذه الهجمات وعبر هذا المنبر السياسي الحر نحيي قوات سوريا الديمقراطية وقواتنا المرابطين على الجبهات التي تتصدى للعدوان التركي".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرأت عضوة مجلس شباب حزب سوريا المستقبل، فضة المشلب، التقرير السنوي الذي تضمن أعمال المجلس خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى قراءة التقرير التنظيمي.

وفُتح بعدها باب الترشيح أمام المشاركين بالاجتماع وعبر التصويت المباشر تم انتخاب، موفق إسماعيل ناطقاً باسم مجلس شباب الرقة في حزب سوريا المستقبل، وفضة المشلب نائبة الناطق، بالإضافة إلى انتخاب 17عضو وعضوة للمجلس.

واختتم الاجتماع بقراءة الناطق باسم مجلس شباب الرقة في حزب سوريا المستقبل موفق إسماعيل مخرجات ومقررات الاجتماع التي تضمنت:

1- العمل على توظيف طاقات الشباب وتفعيل دورهم السياسي.

2- ضرورة مشاركة القوى السياسية في شمال وشرق سوريا وتمثيلها في العملية السياسية الجارية بإشراف الأمم المتحدة ضمن القرار الأممي /2254/.

3- شكل الحكم المنشود أن تكون سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية وأن يكون للشباب دور كبير وفعال.

4- العمل على إنهاء كافة الاحتلالات في سوريا وبالأخص الاحتلال التركي.

(م خ- أ م/خ)

ANHA