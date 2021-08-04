​​​​​​​مجلس قبور القراجنة: على روسيا باعتبارها الضامن إيقاف قصف الاحتلال التركي لقرانا

صعد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ أكثر من أسبوع هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، من مناطق الشهباء مروراً بمدينة عين عيسى وصولاً لقرى ناحية تل تمر، ليخلفوا مجازر وجرائم جديدة بحق أبناء المنطقة.

وتشهد قرى ناحية تل تمر وبشكل خاص قرية الدردارة منذ أكثر من أسبوع قصفاً يومياً بالأسلحة الثقيلة والمدافع وقذائف الهاون بالإضافة لاستخدام راجمات الصواريخ، مما تسبب بنزوح أهالي تلك القرى، وكل ذلك أمام أنظار القوات الروسية التي تعتبر قوة ضامنة لوقف إطلاق النار والتي لا تبعد قاعدتها عن القرية أكثر من 3) كم).

وبهذا الصدد التقت وكالتنا بأعضاء مجلس قرية قبور القراجنة والذي يتواجد مركزه في قرية الدردارة بعد خروجهم من القرية بسبب القصف العشوائي ليتحدثوا لنا عن أوضاع المدنيين في تلك القرى، والقصف الذي يتعرضون له.

عضو مجلس قبور القراجنة حميد الحماد قال: " منذ أكثر من أسبوع وهناك قصف شبه يومي على القرية بشكل عشوائي بحيث يتم استهداف المدنيين ومنازلهم بشكل مباشر دون تمييز، مما يجبر الأهالي على النزوح إلى المناطق الآمنة بشكل يومي".

مضيفاً:" نحن كأعضاء مجلس متواجدون في قرية الدردارة أيضاً قمنا بالخروج من القرية بسبب القصف العشوائي، بحيث باتت القذائف تتساقط على القرية عشوائياً، وقد تسبب قصفهم العشوائي قبل عدة أيام بإصابة أم وطفلها".

ولفت الحماد في حديثه: " نحن كمجلس لتلك المنطقة نطالب القوات الروسية التي دخلت المنطقة كقوة ضامنة بإيقاف القصف وجرائم الاحتلال كونه يستهدف المدنيين والقرى الآمنة بشكل مباشر".

الأهالي لا يستطيعون البقاء في قراهم بسبب القصف العشوائي

ومن جانبه تحدث عضو مجلس قبور القراجنة محمد حيدو قائلاً:" هناك أضرار كبيرة لحقت بمنازل المدنيين نتيجة القصف العشوائي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته منذ أكثر من أسبوع، بحيث بات أهالي تلك القرى لا يستطيعون البقاء في منازلهم خوفاً على أرواحهم".

منوهاً" وضع الأهالي في تلك القرى سيئ للغاية كونهم باتوا ينامون بين الأراضي وفي المناطق البعيدة عن القصف".

مطالباً" القوات الروسية والقوات الدولية بالنظر لوضع المنطقة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أهالي تلك القرى ومساعدتهم".

(ل)

ANHA