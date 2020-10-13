​​​​​​​مجلس ناحية تل تمر يسلّم رسالة للقوّات الروسيّة يطالبها فيها بالوفاء بوعودها

مع حلول الذكرى السنوية الأولى لبدء الهجمات على مدينتي سري كانيه وكري سبي من قبل الدولة التركية ومرتزقتها ممّا يسمون أنفسهم "بالجيش الوطني السوري"، نظّمت هيئة الثقافة والفنّ فعالية مستنكرةً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وذلك في قرية تل نصري بناحية تل تمر.

وخلال الفعالية قرأ عضو أعيان منطقة تل تمر محمد طاهر يونس رسالة، تمّ تسليمها فيما بعد إلى القوات الروسية الموجودة في المنطقة.

وجاء في نصّها:

ضمن وجود قواتكم في مناطقنا ومن خلال الاتفاقيات والوعود التي ذكرتم لشعبنا في مناطق الإدارة الذاتية لم نلاحظ ولم نجد أي دور إيجابيّ لوجودكم من سلامة وحماية مناطقنا من الفصائل الإرهابية والاحتلال التركي، حيث يتمّ وبشكل يومي استهداف القرى والمواطنين المدنيين ضمن مناطقنا، وأيضاً نهب وسلب وتهجير أهلنا الموجودين في المناطق التي تم احتلالها من قبل الفصائل الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي وعليه نطلب من القيادة الروسية تحقيق مطالب شعبنا من خلال الوعود التي قدّمتموها إلينا:

1- نطالب الجانب الروسي بالتعاون معنا لتحرير جميع الأراضي والمدن والبلدات المحتلة من قبل الفصائل الإرهابية المدعومة من قبل الاحتلال التركي لإعادة المهجّرين من مدينة عفرين ومدينة رأس العين ومدينة تل أبيض إلى بلداتهم وقراهم.

2-عدم استغلال المكونات والعشائر واللّعب على الوتر القومي في المنطقة، وهذا لا يخدم المجتمع السوري المتلاحم، وهذا يؤجّج القتال الداخلي وإراقة الدم السوري وخلق الفتن بين مكونات الشعب السوري.

3- نطالب الصديق الروسي بالضغط على الحكومة السورية من أجل الجلوس على طاولة الحوار مع الإدارة الذاتية لخدمة كافّة مكونات المنطقة وضمان حقوقهم في الدستور السوري.

وهذا ما نطلبه من الأصدقاء الروس هو من مطالب شعبنا الذي يعزّز الاستقرار ويضمن وجود الجانب الروسي في المنطقة كشريك للشعب السوري وخصوصاً الإدارة الذاتية".

وبعدها تمّ تسليم المطالب للقوّات الروسية الموجودة في مركز مباقر بناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.

(د أ/إ)

ANHA