​​​​​​​مجلس ناحية تل رفعت يدين استهداف الاحتلال التركي للمواطنين ويطالب بمحاسبته

أدلى مجلس ناحية تل رفعت اليوم، ببيان، بمشاركة العشرات من أعضاء وعضوات المجالس والمؤسسات المدنية بالإضافة إلى العشرات من المواطنين وذلك في مكان حدوث القصف في ناحية تل رفعت، أدلاه الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت، محمد حنّان.

جاء في مستهله: "نحن أهالي عفرين في ناحية تل رفعت نقول أيها الشعب المقاوم وصاحب الكرامة والإرادة، ليست هذه المرة الأولى التي يقصف فيها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ناحية تل رفعت لأجل إبادتنا ولذلك ومنذ آلاف السنين يمر الشعب الكردي بالمجازر والإبادات لكن هذه مخططات الإبادة واجهتها مقاومة كبيرة من قبل الشعب الكردي على مر التاريخ".

تابع البيان "هجّروا أهالي عفرين من أرضهم وقاموا بالتغيير الديمغرافي في عفرين لأجل محو هويتهم الكردية ولكن هيهات، فأهالي عفرين يقاومون كافة هذه المخططات".

ودعا "الجهات الدولية المعنية ومن يدّعون بحمايتهم لحقوق الإنسان والحكومة السورية عدم الصمت حيال الاعتداءات التركية التي تدّعي بأنها تهاجم الإرهاب وعلى هذا الأساس تقتل المدنيين العزل دائماً".

وأضاف "فالإرهاب هو الدولة التركية والذي رعى الإرهاب هي الدولة التركية، فروسيا التي هي دولة ضامنة تبقى صامتة حيال الاعتداءات التركية ولا تلعب دورها المطلوب ولا تمنع الدولة التركية من استهداف المدنيين، ونحن أهالي عفرين سنبقى نقاوم قصف المحتلين واستهدافهم لنا ولن نخرج من تل رفعت ولن نرضخ لهم بل هذه الوحشية ستجعلنا نزيد من إصرارنا في النضال لتحرير عفرين من يد الإرهاب".

وفي النهاية ردد الحاضرون شعارات تستنكر القصف التركي.

(ف)

ANHA