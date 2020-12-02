​​​​​​​مجلس ناحية كركي يستنكر موقف حكومتي العراق وهولير ضد شنكال

أصدر مجلس ناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو في شمال وشرق سوريا، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام بصدد الاتفاق الموقّع ضد شنكال.

وقرأ نائب الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية كركي لكي، خالد عثمان، البيان، الذي استنكر المؤامرة ضد شنكال وقال:" ندين ونستنكر مواقف الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد إرادة الشعب الإيزيدي في شنكال".

وأضاف عثمان إن: "الشعب الإيزيدي قام بتنظيم نفسه، وشكّل إدارة خاصة به، وهذه الاتفاقية تثبت بأنهم يحاولون النيل من إرادة الشعب الحر".

واختتم عثمان بالقول:" نحن شعب كردستان ندعم ونساند إرادة الشعب في شنكال".

(ك-ع/ م ح)

ANHA