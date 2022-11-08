​​​​​​​مجلس ناحية جل آغا يدين الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وباشور

أدلى مجلس ناحية جل آغا اليوم، ببيان إلى الرأي العام، بخصوص الهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي على المنطقة، وهجومها اللا أخلاقي بالأسلحة الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع في باشور.

قرئ البيان من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية جل آغا سهام أحمد، من أمام مبنى المجلس الواقع وسط الناحية، بحضور أعضاء وعضوات المجلس ومجلس عوائل الشهداء.

جاء في مستهل البيان "تحارب الدولة التركية الفاشية، منذ عقود، حزب العمال الكردستاني الذي يمثل فكر وفلسفة القائد آبو، التي تنادي بأخوة الشعوب والعيش المشترك في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار البيان "لا تترك دولة الاحتلال التركي أي منصة أو اجتماع إلا وتتهمنا فيه بالإرهاب، مع العلم أن جميع ممارساتها في المنطقة تدل على أنها الداعم الأساسي للإرهاب وعدم الاستقرار، وخاصة هجماتها الأخيرة وقصفها بالكيماوي على مناطق الدفاع المشروع، بالإضافة إلى استهداف المواطنين الأبرياء بالطائرات المسيّرة في شمال وشرق سوريا".

وأضاف البيان "تهدف هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا إلى ضرب استقرار المنطقة وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية".

ولفت البيان "تقوم دولة الاحتلال التركي بهذه الممارسات الشنيعة على مرأى ومسمع القوى الدولية، التي تدّعي احترام حقوق الإنسان".

مطالباً "هذه القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بوضع حد لهمجية وغطرسة الفاشية التركية. كما طالب محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق الفوري في جرائم الاحتلال التركي واستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً".

واختتم البيان بـ "أننا في مجلس ناحية جل آغا وبجميع مؤسساته ندين ونستنكر قصف المدنيين الأبرياء ونعاهد بالسير على نهج شهدائنا والتمسك بحقوقنا المشروعة، والتضامن مع قواتنا العسكرية بالوقوف في وجه أي هجمات تطال شمال وشرق سوريا".

(ب ش/ ل م)

ANHA