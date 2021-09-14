​​​​​​​مجلس ناحية الشدادي ينظم اجتماعاً جماهيرياً لمناقشة الأوضاع السياسية والاستماع لمطالب الأهالي

حيث عقد مجلس ناحية الشدادي اجتماعاً جماهيرياً لكافة نواحي وبلدات المنطقة الجنوبية للحسكة وبحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية، وبمشاركة عضو هيئة البلديات سليمان عرب، لشرح آخر المستجدات السياسية والعسكرية في المنطقة والاستماع لآراء ومطالب الأهالي.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ليتم بعدها إلقاء كلمة من قبل سليمان عرب تحدث خلالها عن الوضع السياسي وقال: "الساحة السياسية ساخنة في الوقت الحالي وليس هناك استقرار في الشرق الأوسط والعالم بشكل عام، فيما تحول شمال وشرق سوريا إلى نقطة للصراع الإقليمي والدولي ما يزيد الضغوطات والتهديدات على مناطقنا".

وأضاف "علينا كشعوب المنطقة الاعتماد على ذاتنا وعدم الاعتماد على أي دولة لحمايتنا وتنظيم حياتنا، فرغم كل الضغوطات لاتزال مناطقنا أفضل حالاً من المناطق السورية الأخرى بفضل تكاتف شعوب ومكونات المنطقة".

وتابع عرب حديثه منوهاً بأن القوى الإقليمية المتصارعة هدفها الأول هو مصالحها بغض النظر عن مصالح الشعوب وخير مثال القضية الأفغانية والتي باتت تتصدر المشهد حالياً بعد انسحاب القوات الأمريكية منها ، وقال: "يعتبر هذا الدليل القاطع أن الدول العظمى تتجه نحو مصالحها أولاً ومن ثم دعم المنطقة التي تتواجد فيها على أساس مصلحتها أيضاً، لهذا نرى الصمت يخيم على المجتمع الدولي حيال ما يجري في مناطقنا فحين يجدون أن هناك مصلحة لهم بالخروج عن الصمت فلن يتأخروا دقيقة فمن هذا المنطلق نحن لا نعول عليهم بشيء".

وأشار إلى أن ورقة الضغط الوحيدة التي تمتلكها مناطق شمال وشرق سوريا متمثلة بالإدارة الذاتية هي تكاتف شعوبها من مختلف المكونات ووحدة صفهم ووقوفهم جنباً إلى جنب للحفاظ على مكتسبات الثورة والخروج بمجتمع آمن ومستقر.

وأكد أن "هدف الاحتلال التركي هو القضاء على هذه الإدارة الذاتية التي حققت الأمن والاستقرار والتآخي لشعوب المنطقة ولن يهدأ أبداً وعلينا أن نكون جاهزين للوقوف في وجهه والاستمرار بمشروعنا الذي نؤمن به".

وبعد الانتهاء من شرح الوضع السياسي فتح المجال أمام النقاشات، حيث أبدى الحضور آراءهم حول المواضيع السياسية، بالإضافة إلى طرحهم الأسئلة والاستفسارات حول الوضع السياسي والعسكري، كما تطرقوا في نقاشاتهم إلى الأوضاع الاقتصادية والخدمية التي تمر بها المنطقة، وأبرز احتياجات الأهالي.

فيما وعد سليمان عرب في نهاية الاجتماع بنقل كافة مطالب وآراء المجتمعين للجهات الرسمية للوقوف عليها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

(ب دل)

ANHA