​​​​​​​مجلس مقاطعة كري سبي: الهدف من سياسة تتريك التعليم سلخ المناطق المحتلة عن الوطن الأم

وجاء حديث الإداري في لجنة التربية والتعليم في مقاطعة كري سبي صالح الحجي تعليقًا على استمرار دولة الاحتلال التركي باتباع سياسة التتريك في المناطق المحتلة بهدف ضمها إلى تركيا في ظل الصمت الدولي على الانتهاكات التركية المنافية للقوانين والمواثيق الدولية.

وتعمل الدولة التركية في المناطق التي تحتلها من سوريا على اتباع سياسة تتريك ممنهجة للتعليم في المدارس الواقعة ضمن جغرافية تلك المناطق من خلال إدخال اللغة التركية إلى المدارس ورفع العلم التركي عليها.

وقال صالح الحجي بهذا الصدد إن دولة الاحتلال التركي تسعى من خلال سياسة التتريك إلى تهيئة ظروف مناسبة لضم المناطق المحتلة إلى سلطنة أردوغان المزعومة.

وذكر الحجي مثالًا وهو إدخال دولة الاحتلال التركي المناهج الدراسية التركية إلى المدارس في المناطق المحتلة، ورفع العلم التركي على المدارس، بل وحتى على الألعاب والبالونات الترفيهية التي يوزعونها على الأطفال فيها.

هذا وافتتحت تركيا مؤخرًا مدرسة ثانوية في بلدة حمام التركمان التابعة لمقاطعة كري سبي ورفعت فوقها العلم التركي بحضور والي رها(أورفا) التركي، مستبيحين بذلك حرمة الأراضي السورية من خلال رفع علم دولة محتلة فوق مؤسسات حكومية سورية.

وبهذا الخصوص طالب الإداري في لجنة التربية صالح الحجي المجتمع الدولي بالتدخل ومنع مثل هذه الممارسات التي تهدف إلى سلخ الأراضي السورية عن الوطن الأم وضمها إلى دولة معتدية على حرمة دولة جارة.

هذا ويبلغ تعداد المدارس في المناطق التي تحتلها تركيا من مقاطعة كري سبي بعد اعتداءها السافر على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الاول من العام 2019 واحتلالها لكل من مدينتي سري كانيه وكري سبي 267 يتوزعون عليها 28 ألف طالب.

(ج)

ANHA