​​​​​​​مجلس مقاطعة كري سبي: على الاحتلال إطلاق سراح المختطفين ونؤيد الحراك الشعبي ضد الغزاة

وشارك في البيان الذي قرئ من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي صبري نبو كافة أعضاء لجان ومؤسسات مجلس المقاطعة وناحية عين عيسى.

وأدان المجلس في بيانه جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته والممارسات اللاإنسانية واختطافه للنساء في المناطق المحتلة.

وعبّر المجلس عن استغرابه من الصمت الدولي حيال ممارسات الاحتلال التركي وارتكابه لأفظع الجرائم بحق شعوب المنطقة من قتل وتشريد واعتقالات تعسفية ونهب للممتلكات وغيرها من الجرائم التي لم يسلم منها أحد في المناطق المحتلة.

وأكد تأييده للحراك الشعبي والمظاهرات التي خرج بها أهالي مدينة كري سبي/ تل أبيض يوم أمس، ومطالبتهم بخروج الاحتلال التركي ومرتزقته من مدينتهم بعد أن ضاقوا ذرعاً بفسادهم وممارساتهم المشابهة لأفعال مرتزقة داعش.

وطالب البيان الأمم المتحدة والضامن الروسي بالضغط على تركيا لإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في سجونها وسجون مرتزقتها، ورفع الظلم عن أهالي المناطق المحتلة.

كما ناشد المجلس ما أسماه "الضمير العالمي والإنساني بالنظر إلى استغاثات نساء عفرين بهم، وانتهاكات الاحتلال بحقهن والتحرك الفوري لإنهاء مأساتهن، وعدم تكرار مأساة نساء شنكال التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الايزيديات.

واخُتتم البيان بالثناء على نضال قوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن حدودها في وجه أطماع الاحتلال التركي واستمرارها بردع ما تبقى من خلايا داعش المدعومة من تركيا التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

هذا وصدرت مؤخراً عدة إدانات لممارسات الاحتلال التركي بحق النساء السوريات في المناطق المحتلة، والتي كان آخرها العثور على نساء في سجون مرتزقة الاحتلال في مقاطعة عفرين بوضع مزرٍ بعد اقتتال بين فصيلين مواليين لتركيا، واختطاف المرتزقة لامرأة مع ابنها يوم أمس في حي عين العروس في مدينة كري سبي بحسب مصادر محلية.

(ج)

ANHA