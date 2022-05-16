​​​​​​​مجلس مقاطعة كري سبي يندد بتنفيذ الاحتلال التركي مخططه الاستيطاني في المناطق المحتلة

وألقي البيان في ساحة مجلس المقاطعة بناحية عين عيسى من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعة، صبري نبو بحضور العشرات من أعضاء مؤسسات ولجان مجلسي مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

ندد البيان ببدء دولة الاحتلال التركي تنفيذ مخططها في تغيير ديموغرافية الأراضي السورية المحتلة، وإدخال أول دفعة من اللاجئين السوريين إلى مقاطعة كري سبي.

هذا وأفادت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، في الـ 14 من أيار الجاري، بأن سلطات الاحتلال التركي رحّلت أول دفعة من اللاجئين السوريين من أراضيها عبر بوابة مدينة كري سبي الحدودية إلى المناطق المحتلة في سوريا.

وأشار البيان إلى أن المخطط الاستيطاني الذي تعتزم دولة الاحتلال التركي تنفيذه في المناطق المحتلة سيخلق فتنة وشقاقاً بين الشعب السوري بما يخدم مخططاتها في استمرار الهيمنة على الأراضي السورية ونسف أي حل لأزمة البلاد.

وطالب البيان المجتمع الدولي والضامن الروسي بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة ووقف مخططات دولة الاحتلال التركي الهادفة إلى تقسيم سوريا، وتأمين عودة آمنة للمهجرين في المخيمات إلى مناطقهم وديارهم، كما طالب جامعة الدول العربية بالتدخل والضغط على كل من دولة قطر والكويت لمنعها من المساهمة في دعم هذا المشروع الاستيطاني.

هذا وتدعم دول خليجية (قطر والكويت) ومنظمات ذات طابع إسلامي متطرف مشروع الاستيطان التركي في المناطق المحتلة من سوريا وخصوصاً عفرين، حيث قامت دولة الاحتلال التركي ببناء عدة مستوطنات بدعم من هذه الدول، وقد أشار المسؤولون الأتراك خلال تصريحاتهم الأخيرة إلى أن بناء هذه المستوطنات يتم بدعم خارجي.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال التركي تسببت بتهجير أكثر من 100 ألف شخصاً من مقاطعة كري سبي/ تل أبيض وريفها بعد احتلالها لها عقب عدوان غاشم شنته في الـ 9 من تشرين الأول من العام 2019، ووطنت عوائل مرتزقتها من السوريين الذين ساعدوها باحتلال المقاطعة في منازل المهجرين واستولت على أملاكهم.

(د)

ANHA