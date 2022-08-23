​​​​​​​مجلس مقاطعة كري سبي يندد بالجريمة التركية التي استهدفت 4 فتيات بريف الحسكة

حضر البيان الذي قرئ في ساحة مجلس مقاطعة كري سبي بناحية عين عيسى من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس المقاطعة فضيلة محمد، العشرات من أعضاء مؤسسات ولجان المقاطعة.

ندد البيان في مستهله "باستمرار الجرائم والانتهاكات التركية وتصعيدها في الفترة الماضية على شمال وشرق سوريا، الأمر الذي تسبب باستشهاد عشرات المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إلحاق الأضرار بالممتلكات الخاصة والبنى التحتية".

وأدان "استهداف دولة الاحتلال التركي بطائرة مسيّرة لمركز تعليمي في ريف مدينة الحسكة، ما أدى إلى استشهاد 4 فتيات وإصابة عدد آخر".

هذا واستهدفت طائرة مسيّرة تركية في 18 آب الجاري، مركزاً تعليمياً للبنات في قرية شموكة على طريق تل تمر- الحسكة، على بُعد 2 كم من إحدى قواعد التحالف الدولي، ما أدى إلى استشهاد 4 فتيات وهن" زوزان زيدان- رانيا عطا- ديلان عز الدين- ديانا علو".

لفت البيان إلى "أن تصعيد هذه الهجمات جاء بعد اللقاءات التي عقدها رئيس دولة الاحتلال التركي مع إيران وروسيا، ما يدل على الاتفاق على ضرب الاستقرار الذي تعيشه المنطقة".

وانتقد "صمت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار على الرغم من الاتفاقات التي انتشرت بموجبها في المنطقة، والتي تنص على مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

وطالب مجلس مقاطعة كري سبي في ختام بيانه "المجتمع الدولي بالتحرك إزاء الانتهاكات التركية التي تستهدف المدنيين الأبرياء، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة بحقهم، من استهداف بواسطة الطيران المسيّر، والقصف بالأسلحة الثقيلة على مدنهم وقراهم".

هذا وبحسب مركز روج آفا للمعلومات، فإن عدد الهجمات التركية بالطائرات المسيّرة على شمال وشرق سوريا منذ بداية العام الجاري بلغ 68 هجوماً، نتج عنها، استشهاد 41 مواطناً وإصابة 77 آخرين.

(ل م)

ANHA