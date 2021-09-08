​​​​​​​مجلس مقاطعة كري سبي يجتمع مع ضباط روس ويطالبهم بالإيفاء بتعهداتهم تجاه المنطقة

وجرى ذلك خلال اجتماع مطول جمع الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي ليلى مشو وحميد العبد ونائب الرئاسة صبري نبو بوفد عسكري من القاعدة العسكرية الروسية في ناحية عين عيسى.

وترأس الوفد العسكري الروسي الجنرال الكسندر المسؤول عن القواعد العسكرية الروسية المنتشرة في المنطقة.

وتمحور الحديث حول الخروقات المستمرة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ريف مقاطعة كري سبي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاق والتعهدات التي قطعتها الدولة الروسية على نفسها خلال اجتماع سوتشي المنعقد في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام 2019.

وعقب انتهاء الاجتماع أجرت وكالتنا لقاء مع الرئيسة المشتركة لمجلس المقاطعة ليلى مشو تحدثت من خلاله عن فحوى الاجتماع حيث أكدت لنا بأنهم أبلغوا الجانب الروسي بأن استمرار الانتهاكات والخروقات يقوض الاستقرار، ويشكك بدورهم في مراقبة وقف إطلاق النار والتجاوزات التركية تجاه مناطقهم.

وأضافت ليلى: "شددنا خلال لقائنا مع الوفد على ضرورة التزامهم بتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم، ومراقبة وقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين".

وأردفت بقولها: "أبلغناهم بأننا مستاؤون من عدم إيفائهم بوعودهم المتكررة بوقف إطلاق النار ومراقبة التجاوزات، فيما لايزال القصف والخروقات اليومية مستمرة والتي كان آخرها مجزرة الصفاوية بناحية عين عيسى والتي راح ضحيتها عائلة كاملة بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى التصعيد العسكري الوحشي من خلال القصف الذي تشهده مناطق ريف كري سبي الغربي خلال اليومين الماضيين".

ولفتت ليلى في ختام حديثها إلى أن الجانب الروسي تعهد بالوقوف على عهوده التي قطعها تجاه المنطقة، ومنع الجانب التركي من استهداف القرى والطريق الدولي، وبأنه يقوم بتسجيل كافة الخروقات والمجازر التي ترتكبها تركيا، لرفعها فيما بعد إلى المحكمة الدولية.

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ANHA