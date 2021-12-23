​​​​​​​مجلس مقاطعة كري سبي يدين قتل السجناء السياسيين في تركيا

وحضر البيان الذي قرئ في ساحة المقاطعة، من قبل الإداري في مقاطعة كري سبي، عكيد بوزان، العشرات من أعضاء لجان مجلسي كري سبي وناحية عين عيسى.

وتطرق البيان إلى الحملة التي أطلقها البرلمان الأوروبي لمساندة البرلمانيين المعتقلين في السجون التركية، الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات، في ظل إجراءات عنصرية وترهيبية تمارسها السلطات الفاشية.

وأكد البيان أن سجون النظام التركية يقبع فيها الآلاف من المعتقلين، ويتعرضون بشكل يومي للخطر والتصفية الجسدية، دون أن يحصلوا على حقوقهم في الرعاية الصحية.

واستنكر البيان رفع السلطات التنفيذية للدولة التركية الفاشية نصيب قطاع السجون من الموازنة العامة، ما يدل على أنها ماضية في سياسة الاعتقالات التعسفية للسياسيين ومعتقلي الرأي، وتسعى دائماً إلى تصدير أزمتها الداخلية؛ بغية إخفاء ما تتعرض له من أزمة سياسياً واقتصادياً.

ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة، ووقف كافة أنواع التعذيب والاعتقال ومراعاة القوانين الدولية بهذا الصدد.

وختم البيان بمناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الكشف عن مصير المعتقلين، والضغط على النظام التركي للكف عن ارتكاب الممارسات اللا إنسانية بحقهم.

(م)

ANHA