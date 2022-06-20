​​​​​​​مجلس مقاطعة كري سبي يدين اغتيال الاحتلال التركي للسياسي المناضل فرهاد شبلي

وقرئ البيان في ساحة مجلس مقاطعة كري سبي في ناحية عين عيسى من قبل الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد، نور حمادي بحضور العشرات من أعضاء مؤسسات ولجان المقاطعة. بالعمل التركي الجبان

ندد البيان باغتيال دولة الاحتلال التركي لنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد الشبلي من خلال استهدافه بطائرة مسيّرة أثناء زيارته إلى مدينة السليمانية بباشور لتلقي العلاج.

وطالب البيان حكومتي العراق وباشور (جنوب كردستان) بتوضيح موقفهما من هذا العمل الإرهابي الجبان، كما طالب المنظمات الدولية والحقوقية والدول الضامنة بالوقوف على جرائم المحتل التركي وانتهاكاته بحق شعوب المنطقة، والضغط عليه لإخراجه من المناطق المحتلة بما يضمن عودة آمنة لكافة النازحين إلى مدنهم وقراهم.

شدد البيان "هذه الانتهاكات والجرائم التركية بحق السياسيين والمناضلين لن تثني عزيمتهم في مواصلة النضال حتى تحرير أراضيهم من دنس الإرهاب والاحتلال التركي، وستزيدهم إصراراً على المقاومة وحماية مكتسبات ثورتهم التي تحققت بدماء الشهداء".

(د)

ANHA