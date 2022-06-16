​​​​​​​مجلس مقاطعة كري سبي يدعو إلى وحدة الصف في وجه مخططات المحتل التركي

حضر البيان الذي قرئ في ساحة مجلس مقاطعة كري سبي بناحية عين عيسى، من قبل نائب الرئيس المشترك للمقاطعة صبري نبو، العشرات من أعضاء مؤسسات ولجان المقاطعة.

أدان البيان في بدايته، القصف الهمجي التركي اليومي على قرى ريف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى على طول خطوط التماس، وتسببه بأضرار بشرية ومادية بممتلكات الأهالي.

هذا وتسبب القصف التركي خلال الشهر الجاري على قرى خطوط التماس في ريف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى بإصابة 7 مواطنين، بينهم نساء وأطفال وهم: "فادي خلاوي، وكوثر حج خليل، ومزكين حج خليل (13 عاماً)، وعبد العزيز اليوسف، وصالح الطه، وباسل عبيد، وخليل عبود عبد الغني"، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بممتلكات الأهالي، منها سيارة على الطريق الدولي M4.

ومن القرى التي تتعرض للقصف بشكل يومي "زنوبيا، والعريضة، وقرنفل فوقاني وتحتاني، وبير عرب، وهوالك، وكوبرلك، ومنجوكي، وقز علي، وأبو حية، بالإضافة إلى قرى الهوشان، والخالدية، ومعلق، وصيدا، والفاطسة، ومشيرفة في ريف عين عيسى".

ندد البيان بنوايا الدولة التركية في شن هجوم على شمال وشرق سوريا لاحتلال أراضيها، لافتاً إلى أن هذا الهجوم في حال حدوثه سيتسبب بموجات كبيرة من النزوح في المنطقة.

كما أدان مجلس مقاطعة كري سبي خلال بيانه، بالقصف التركي يوم أمس، على مجلس الشعب في ناحية سنوني في مناطق الإدارة الذاتية بشنكال، والذي أسفر وقوع شهداء وجرحى، بينهم أطفال.

ودعا البيان إلى وحدة الصف بين جميع المكونات في وجه مخططات المحتل التركي الرامية إلى قضم الأراضي السورية، والوقوف خلف القوات المدافعة عن الأرض (قوات سوريا الديمقراطية).

وطالب البيان في ختامه، المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على تركيا لوقف اعتداءاتها وجرائمها على شمال وشرق سوريا، والعمل على إخراجه من المناطق المحتلة بما يضمن عودة آمنة للمهجرين إلى ديارهم.

(د)

ANHA