​​​​​​​مجلس مقاطعة كري سبي المحتلة يدعو المواطنين إلى لالتزام بحظر التجوال

يطبق حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا ابتداء من اليوم، بناء على تعميم سابق أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

تطبيقاً للقرار، قال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي المحتلة حميد العبد ، إنهم التزموا بكافة التدابير الوقائية التي أوعزت بها الإدارة الذاتية حيث قاموا بتعقيم كافة مؤسساتهم ولجانهم، بالإضافة إلى إغلاق المعبر الذي كان مخصصاً لاستقبال المواطنين من المناطق المحتلة في كل من كري سبي وسلوك.

وطمأن العبد المواطنين بالقول" شكّلنا فِرق طوارئ تسهر على راحة المواطنين وخدمتهم من كهرباء ومياه وأفران وغيرها".

وأضاف " أوعزنا إلى الرقابة التموينية بمراقبة الأسواق والمحلات التجارية لقمع أي مخالفة او احتكار أثناء فترة الحظر".

هذا، وتتخذ دول عديدة إجراءات مشابهة لمنع تفشي فيروس كورونا، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءًعالمياً.

(م)

ANHA