​​​​​​​مجلس مقاطعة الشهباء يدين إجراء تغيير ديمغرافي في مناطق خاضعة للحكومة السورية

وفي بيان كتابي أصدره اليوم، لفت مجلس مقاطعة الشهباء الانتباه إلى أن الحكومة السورية تواصل سياسة الإنكار بحق الكرد في سوريا.

وجاء في نص البيان:

"دخلت الأزمة السورية عامها العاشر، ومازال النظام السوري متمسك بالذهنية الاقصائية تجاه أي حل سياسي يمثل إرادة مكونات الشعب السوري والذي يمثل الشعب الكردي جزء أساسياً من المجتمع السوري، واتباع سياسة الإنكار والإقصاء ضد شعوب المنطقة ...".

وتابع البيان "ففي بلدتي تل عران وتل حاصل والتي يقطنها الغالبية الكردية، وتحت ذريعة الوقاية من فيروس "كورونا" قام النظام السوري بإنشاء مركز حجر صحي داخل مدرسة في بلدة تل عران، لتجميع الغجر من مختلف مناطق سيطرته فيها، إن هذا الاجراء يمهد لتنفيذ التغيير الديمغرافي في تلك المنطقة من جهة، والمساهمة في نشر وباء "كورونا -كوفيد 19" بين المواطنين من جهة أخرى...".

وأضاف البيان "إننا في مجلس مقاطعة الشهباء ندين بأشد العبارات هذه الإجراءات المتضمنة تحويل القرى الكردية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، إلى مراكز للحجر الصحي، وجلب الغجر من وسط البادية السورية ،وإسكانهم في بلدتي تل عرن وتل حاصل الواقعتين شرقي مدينة حلب".

وطالب البيان الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة السورية لثنيها عن إجراء التغيير الديمغرافي.

(ل ش)