​​​​​​​مجلس مقاطعة الشهباء يدين الهجمات والحصار المستمرين على المقاطعة

وأدلى مجلس مقاطعة الشهباء، اليوم الاثنين، ببيان إلى الرأي العام في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء، بحضور إداريي وأعضاء وعضوات المجلس الذين رفعوا أعلام مجلس مقاطعة الشهباء.

وقرئ البيان من قبل عضو المجلس أحمد حسن، وجاء في نصه: "صعّدت تركيا في الآونة الأخيرة من هجماتها على مناطق شمال شرق سوريا من خلال الاستهداف المتكرر للمدنيين بالأسلحة الثقيلة في كل من منطقة الشهباء وقراها الآهلة بالسكان ونازحين عفرين، وأيضاً في مناطق شرق الفرات (تل تمر-خط m4) رغم وجود الضامن /الروسي-الأمريكي".

وأضاف "هذا التصعيد بالإضافة إلى الحملة العسكرية على جنوب كردستان وإقامة قواعد عسكرية فيها والهجمات على منطقة شنكال ومخمور واستهداف قادة ورموز مقاومة شنكال جاءت لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية والقضاء على المكتسبات التي حققتها إرادة الشعوب في شنكال ومناطق شمال وشرق سوريا".

ولفت المجلس أنها (الهجمات) "محاولة من تركيا لخلق فتنة عربية-كردية وتمهيد لخلق أرضية مناسبة لإحياء داعش والمجموعات الإرهابية من جديد"، مبيناً أنها "تتوافق مع سياسة النظام السوري القديمة في الغوطة والحديثة من خلال نقل شعب درعا إلى الشمال السوري وخاصةً في القرى الكردية التابعة لمنطقة الباب استكمالاً لسياسة التغيير الديمغرافي الذي يقوم به كل من النظام السوري والاحتلال التركي تغييراً شاملاً لسوريا وشعبها دون استثناء".

وأكد مجلس مقاطعة الشهباء أن "الحصار المفروض على الشهباء وسياسة تركيا في استمرار الهجمات والقصف على المنطقة محاولة لخنق الشعب وإفراغها من أهلها وهادفاً إلى كسر إرادة الشعب".

وأدان المجلس "باسم أهالي الشهباء ومهجري عفرين هذه الممارسات من قبل تركيا والنظام"، ودعا المجتمع الدولي والضامن الروسي والأمريكي للوقوف في وجه هذه الممارسات والسياسة المتبعة على المنطقة.

كما دعا في ختام بيانه المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية إلى لعب دورها في إيقاف "هذه الانتهاكات والمعاناة ضد شعبنا".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تندد بالسياسات الاحتلال التركي.

(كروب/ س ر)

ANHA