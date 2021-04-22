​​​​​​​مجلس مقاطعة الحسكة يحذر من كارثة وشيكة بسبب قطع تركيا المياه عن المقاطعة

بعد الهجوم التركي على مدينة سري كانيه في الـ9 من شهر تشرين الأول 2019، واحتلاله لمدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، والسيطرة على محطة علوك، يقدم الاحتلال التركي ومرتزقته على قطع المياه على مدينة الحسكة باستمرار.

ومنذ الـ12 من شهر نيسان الجاري، عمد الاحتلال التركي ومرتزقته ما يسمّون بـ "الجيش الوطني السوري" مرة أخرى إلى قطع المياه عن مدينة الحسكة وريفها، بعد أن أقدموا على سرقة الكهرباء التي تغذّي المحطة مما أدّى إلى احتراق محطة الكهرباء بالكامل.

وبعد تعطيل محطة الكهرباء نتيجة الحمولة الزائدة، قام مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة بصيانة المحطة الواقعة في ناحية الدرباسية على الفور، وتم توصيل الكهرباء إلى محطة علوك، ولكن المرتزقة لم يقوموا بتشغيل المحطة بأمر من ضابطٍ تركي.

وأعلنت مديرية المياه ومجلس مقاطعة الحسكة حالة الطوارئ في المقاطعة في الـ19 من شهر نيسان، من خلال عقد اجتماع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المياه إلى الأهالي، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ.

وتضم المقاطعة بالفعل نحو 300 أف مهجر من سري كانيه وكري سبي المحتلتين من قبل تركيا ومرتزقتها.

الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة، خبات سليمان، قال :"الاحتلال التركي يقطع المياه باستمرار عن أهالي مقاطعة الحسكة في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا، وحلول شهر رمضان من أجل الضغط على الإدارة الذاتية".

وأضاف سليمان: "تم تصليح العطل في محطة الكهرباء من قِبل مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة لمعاودة تغذية محطة علوك، ولكن ضابطًا تركيًا أمر بتشغيل ثلاثة آبار ومضخّة واحدة فقط من أجل عدم وصول المياه إلى الأهالي".

وبيّن سليمان، أنّ المرتزقة والقرى الموجودين فيها هم المستفيدون الوحيدين فقط من تشغيل ثلاثة آبار ومضخة واحدة، وتابع: "منذ يومين دخل الضامن الروسي إلى محطة علوك من أجل النقاش بخصوص محطة علوك ولكن حتى الآن لم نرَ أي نتيجة، وكان شرط الضباط الأتراك هو تشغيل ثلاثة آبار ومضخة واحدة فقط".

وتعتبر محطة علوك مصدر الحصول على المياه بالنسبة لمدينة الحسكة، وناحية تل تمر، والمناطق الجنوبية من الحسكة كالهول، العريشة ومركدة، بالإضافة إلى المخيمات الموجودة ضمن المنطقة كمخيم العريشة، الهول، واشو كاني وسري كانيه، ويبلغ تعداد السكان فيها مليون نسمة.

وأشار سليمان إلى أن قطع المياه عن الأهالي سيؤدي في الأيام المقبلة إلى كارثة إنسانية حقيقية دون وجود بديل حتى الآن عن محطة علوك.

وأكد سليمان أنهم قاموا بتشكيل فرق طوارئ وتحديد أعداد الصهاريج الموجودة ضمن مديرية المياه، بالإضافة إلى تحديد المؤسسات التي يتطلب إيصال المياه إليها كالمشافي، الأفران والمطاحن.

وناشد خبات سليمان الدول المعنية والمنظمات الإنسانية التدخل لوقف انتهاكات الدولة التركية بحق مكونات المنطقة، وإخراج محطة علوك من سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ك)

ANHA