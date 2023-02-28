​​​​​​​مجلس مقاطعة عفرين والشهباء يكشف حصيلة أضرار الزلزال في الشهباء

عقد مجلس مقاطعة عفرين والشهباء، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً بمركزه في مخيم سردم، في قرية تل سوسن؛ للكشف عن حصيلة أضرار الزلزال، وأعمال هيئاته ولجانه.

قرأت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، ملك حسين، بيان مجلس المقاطعة، وجاء فيه:

"بعد مرور ثلاثة أسابيع على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، نتقدم بأحر التعازي لذوي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

الزلزال زاد من معاناة مهجّري عفرين والشهباء الموجودين في مناطق الشهباء وشيراوا، باعتبارهم أصلاً مهجّرين من مناطقهم المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها والمستمرين باعتداءاتهم عليهم، بالإضافة إلى الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق على الشهباء.

تسبّب الزلزال بأضرار كبيرة في المنازل والمدارس، وقامت إدارة مقاطعة عفرين والشهباء بكافة مؤسساتها، وخاصة الكومينات والمجالس والبلديات وهيئة الشؤون الاجتماعية، بالتواصل مع الشعب وإبعاده عن الأماكن التي تشكل خطراً عليه، وأصيب نتيجة الزلزال 10 أشخاص، اثنان منهم إصاباتهم؛ كانت بليغة.

وشكلت الإدارة لجنة فنية؛ للكشف على المنازل المتضررة، كما استعانت بلجنة فنية من المهندسين من حلب للكشف على المدارس، حيث تبيّن تضرر نحو 1000 منزل، بالإضافة إلى تضرر ثلاث مدارس بشكل كبير؛ ما أدى إلى حرمان آلاف الطلاب من التعليم.

ووجهت إدارة المقاطعة، نداء لأهلنا في حلب بكافة مكوناتهم وأماكن إقامتهم، للتوجه إلى الشهباء، حيث نزح نحو 20 ألف شخص إلى هناك وتم استقبالهم من قبل المهجرين وتقاسموا الإمكانات المحدودة معهم.

ولاستيعاب صدمة الزلزال وأضراره والنزوح الكبير للشهباء، قامت الإدارة بنصب 53 خيمة للطلبة، وتوزيع 400 خيمة على أهالي عفرين والشهباء، بالإضافة إلى توزيع 25 لتر مازوت إسعافياً على 25 ألف أسرة في مقاطعة الشهباء.

كما نصبت الإدارة 350 خيمة في مخيم سردم، و50 خيمة في مخيم العودة بناحية شيراوا، و20 خيمة في مخيم برخدان، وذلك لاستيعاب الأسر الوافدة من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، والأسر المتضررة في عموم مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا".

(ج س/ ل م)

ANHA