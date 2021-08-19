​​​​​​​مجلس منبج العسكري: الاحتلال التركي قصف بـ 115 قذيفة قرى منبج منذ ليلة أمس

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، كشف خلاله حصيلة المعارك والقصف التي شهدتها ريف منبج منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم الخميس، وقال أن جيش الاحتلال التركي استهدف في الساعة 10:15 من مساء أمس الأربعاء قرية أم عدسة الآهلة بالسكان، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 12:28بعد منتصف الليل استهدف قرى الكاوكلي واليالنلي والحمرة في الريف الشمالي الغربي لمدينة منبج.

كما استهدف قرى الهوشرية والجات والتوخار الصغير في الساعة 10:00من صباح اليوم الخميس.

وأشار المركز أنه بلغ عدد القذائف التي أطلقها الاحتلال التركي ومرتزقته 115 قذيفة هاون، سقطت إحداها على خيمة لأحد المدنيين الذين يعملون في تربية المواشي، اثناء تناولهم لطعام الغداء ولم تنفحر، وأخرى وقعت وسط المواشي ما أدى لنفوق ٩ منها.

وأكد المركز أن مصادر هذه القذائف هي قواعد جيش الاحتلال التركي، المتمركزة في قرى الشيخ ناصر وشويحة والتوخار الكبير.

وأضاف المركز "أنه في ساعات الصباح الأولى تمكنت قوات مجلس منبج العسكري، من احباط عملية تسلل قامت بها مجموعة من مرتزقة تركيا في قرية الجات. حيث دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي مجلس منبج العسكري، المتواجدين في قرية الجات ومرتزقة درع الفرات، الذين حاولوا التسلل إلى قرية الجات، واستمرت من الساعة5:30 حتى 6:00 صباحاً، وخلال هذه الاشتباكات تمكن مقاتلو مجلس منبج العسكري، من قتل اثنين من المرتزقة. كما وقع سلاح كلاشنكوف بيد مقاتلي المجلس العسكري كان بحوزة المرتزقة. ونتيجة للجاهزية العالية والمقاومة التي أبداها المقاتلون، بائت عملية التسلل بالفشل".

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ANHA