​​​​​​​مجلس منبج العسكري يكشف حصيلة القصف التركي على القرى المحاذية للساجور

ونشر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، اليوم الأربعاء، "محصلة الانتهاكات التي قام بها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على القرى بالمحاذاة من خط الساجور بتاريخ 28/12/2021"، على موقعه الرسمي.

وقال المركز "شهدت القرى الواقعة على خط الساجور قصفاً عنيفاً من قبل جيش الاحتلال التركي المتمركز في قاعدة الشيخ ناصر وقاعدة الشويحة وقاعدة الزرزور الواقعة شرق مدينة الباب قذائف الهاون أطراف بلدة العريمة وقرية اليالني ومزارع الفوارس وقرط ويران الواقعتين شرق مدينة الباب، بتاريخ 28/12/2021 منذ الساعة 9:30 مساء.

حيث بلغ عدد قذائف المدفعية ما يقارب الـ (16) قذيفة".

وأضاف "كما قام جيش الاحتلال التركي في الساعة 10:33 باستهداف القرى: العسلية، والجاموسية، وأم عدسة، والصيادة، والدندنية، شمال غرب مدينة منبج. وذلك عبر إطلاق النار بشكل مكثف وقذائف الهاون، من قاعدتي الياشلي والكربجلي.

وقد وصل عدد القذائف التي طالت تلك القرى إلى 68 قذيفة هاون. أما القذائف التي طالت القرى: محسنلي وعرب حسن، وصلت إلى 16 قذيفة هاون، بالإضافة إلى استخدام أسلحة الدوشكا، والأسلحة المتوسطة في ذلك القصف".

والجدير بالذكر أن جميع هذه القرى آهلة بالسكان، وأن الاحتلال التركي يطلق القذائف بشكل متواصل عليها وعلى البيوت المدنية والأراضي الزراعية، بحسب المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري.

(س ر)