​​​​​​​مجلس منبج العسكري يكشف عن سجل الشهيد عيد الأحمد

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بيانا بهذا الخصوص قال فيه: "ببالغ الحزن والأسی تلقينا نباً استشهاد أحد مقاتلينا في مجلس منبج العسكري الشهيد البطل "عيد الأحمد "الذي استشهد أثناء تأدية مهامه العسكرية .

الرفيق الشهيد " عيد الأحمد " كان قد انضم إلى الحراك الثوري المسلح في عام 2014 و شارك في حملات تحرير كوباني ،منبج، الطبقة ، الرقة. دير الزور.

لقد كان الشهيد "عيد " مصدراً لمعنويات رفاقه نظراً لكبر سنه، ويحظى باحترام الجميع، كما كان يمتاز بروح الرفاقية العالية، وبحبه للحياة كسب حب واحترام من حوله.

إننا في مجلس منبج العسكري، نعزي أنفسنا أولاً، ونعزي ذوي الشهيد "عيد الأحمد " و كافة عوائل الشهداء.

ونعاهد شهدائنا بإكمال المسيرة النضالية و تحقيق كافة الأهداف التي سعى شهدائنا للوصول إليها.

ونورد سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي : ابو خالد

الاسم والكنية : عيد الأحمد

اسم الأب :حمداوي

اسم الأم :مريش

مكان وتاريخ الولادة : صرين قرية جيوف١٩٧١

مكان وتاريخ الانتساب :٢٠١٤

مكان وتاريخ الاستشهاد : ٢٠٢٢/٢/١٠

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ANHA