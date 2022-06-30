​​​​​​​مجلس منبج العسكري يعزي ذوي طفلين فقدا حياتهما في قصف تركي ويتعهد بحماية المنطقة

واستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته يوم أمس قرية عرب حسن الواقعة في الجهة الشمالية لمدينة منبج، أدى لاستشهاد طفلين.

وبهذا الصدد أصدر مجلس منبج العسكري بياناً كتابياً للرأي العام، وقال فيه: "يتابع جيش الاحتلال التركي سلسلة جرائمه بحق المدنيين العزل من خلال عدوانه الممنهج على القرى الآهلة بالسكان بهدف نشر الرعب والخوف لدى السكان الآمنين في منازلهم وقراهم، من خلال قصفه العشوائي المستمر والمتكرر بشكل يومي على قرى ريف منبج الشمالي الواقعة على خط الساجور".

وتابع البيان: "نتيجة لهذا القصف ارتقى الطفلان محمد عبد اللطف الحفني 13 عاماً وأحمد فؤاد الحفني 12 عاماً، إثر استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية عرب حسن بصاروخ موجه عصر أمس الأربعاء".

وأكد البيان "إننا في مجلس منبج العسكري أخذنا على عاتقنا حماية مدينة منبج من كافة الأخطار والاعتداءات ومحاولات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته التقدم نحو المدينة، ونتقدم بأحر التعازي لذوي الطفلين".

وعاهد مجلس منبج العسكري في نهاية البيان بالدفاع عن مدينة منبج وريفها والسير على خطا ونهج الشهداء في حماية الأرض والشعب، والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه المساس بمكتسبات الشعب وثورته.

(د)

ANHA