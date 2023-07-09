​​​​​​​مجلس منبج العسكري يعلن استشهاد ثلاثة مقاتلين ويعاهد بالانتقام لهم

أصدر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، اليوم بياناً كشف فيه استشهاد ثلاثة مقاتلين في مدينة منبج، جاء في نص البيان:

"اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، تعرض عدد من رفاقنا في مدينة منبج لهجوم غادر بلغم بينما كانوا يستقلون سيارتهم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبطالنا من بينهم الشهيد” هيثم أبو دحام” وهو أحد مؤسسي مجلس منبج العسكري. انضم رفيقنا الشهيد “هيثم محمد عطو” الملقب “بـأبو دحام” إلى الحراك الثوري في سوريا منذ بداية الثورة وخضع لعدة دورات تدريبية قبل أن يلتحق بجبهات القتال، كان الشهيد “أبو دحام” من الرفاق ذوي الروح الرفاقية العالية والمندفعين نحو واجبهم بكل جدارة وقوة، فقد كان مثالاً للتضحية والفداء، ويمتلك مهارات قتالية إلى جانب انضباطه في عمله وإخلاصه في تنفيذ واجباته ومهامه، كما أنه أبدى قدرات فائقة في الصمود والمقاومة في القتال. بالإضافة إلى تمتعه بالأخلاق والقيم النبيلة التي لازمته طيلة نضاله. شارك رفيقنا” أبو دحام” في عدة حملات وخاض العديد من المعارك الضروس ضد التنظيمات الإرهابية في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا منها معارك كوباني ومنبج والطبقة وعفرين وحلب وتل عرن والهول والشدادي والرقة وصولاً إلى الباغوز أخر معاقل مرتزقة داعش. رغم تعرضه للإصابة عدة مرات في كل من معركة كوباني وحملة تل عرن، فالشهيد “أبو دحام” لم يتوانى أبداً عن مواصلة النضال.

أما رفقينا الشهيد “حسن محمد نور خافور” الملقب بـ” زلوفان” انضم إلى العمل النضالي في عام 2015, وكان من الرفاق الذين يحبون أرض الوطن ويذودون عنها بكل قوة, كما كان الشهيد يمتلك مهارات قتالية عالية كرسها في دفاعه عن أرضه حتى رمقه الأخير. فقد كان مقاتلاً صبوراً يتحمل الصعاب في سبيل تحقيق الانتصارات والحفاظ على مكتسبات ثورة الشهداء، كما شارك رفيقنا الشهيد “زلوفان” في عدة حملات في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا منها حملة منبج والرقة ودير الزور وتعرض أيضا للإصابة عدة مرات.

أما رفيقنا الشهيد” صالح محمد ربيع مصطفى” فقد انتسب حديثاً إلى قوات سوريا الديمقراطية، ملبياً نداء الواجب في الدفاع عن أرضه وشعبه. رغم حداثة انتسابه إلى القوات العسكرية والعمل النضالي، إلا أنه أبدى قوة ومهارة لا مثيل لها في أداء واجباته العسكرية. إننا في مجلس منبج العسكري، نعزي أنفسنا ورفاقنا وعائلات شهدائنا وشعبنا بهذه الخسارة الكبيرة لقائد شجاع ومقاتلين أبطال نذروا حياتهم دفاعاً عن شعبهم ولتحقيق الحرية ومشروع الأمة الديمقراطية. وإننا نعاهد شهدائنا بالمضي في دربهم ونعاهد شعبنا بالاستمرار في واجبنا المقدس في الدفاع عنهم وتوفير الأمن والاستقرار، ونؤكد بأننا لن نتوان في الانتقام لشهدائنا.

وفيما يلي سجل الشهداء الثلاثة:

الاسم الحركي: أبو دحام

الاسم الحقيقي والنسبة: هيثم محمد عطو

اسم الأم: ضحى

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الولادة: تل عرن 2/2/1995

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج 9 يوليو/تموز 2023

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الاسم الحركي: زلوفان

الاسم الحقيقي والنسبة: حسن محمد نور خافور

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: محمد نور

مكان وتاريخ الولادة: تل عرن 1/1/1997

مكان وتاريخ الاستشهاد منبج 9 يوليو/ تموز 2023

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الاسم الحركي: صالح

الاسم الحقيقي والنسبة: صالح محمد ربيع مصطفى

اسم الأم: عزيزة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الولادة: تل عرن1/1/1997

مكان وتاريخ الاستشهاد منبج 9 يوليو/تموز 2023".

(ف)