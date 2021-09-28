​​​​​​​مجلس منبج العسكري يعلن عن استشهاد أحد مقاتليه عبر بيان

وقال المجلس في بيانه "تلقينا نبأ استشهاد أحد مقاتلي مجلس منبج العسكري، أثناء تأدية مهامه الوطنية الشريفة، وهو المقاتل الشهيد” رامي بدر الخلف” من أبناء مدينة منبج الأبية.

انضم المقاتل” رامي الخلف” إلى قوات مجلس منبج العسكري في نهاية العام الماضي 8/12/2020، التحق بلواء الشهيد” بوطان تركماني” فوج الشهيد” عكيد”. خلال فترة انضمامه تحلى المقاتل الشهيد رامي بين جميع رفاقه بروح التفاني والإخلاص والصدق في عمله، خلال مدة قصيرة من انضمامه إلى القوات العسكرية تجلى فيه الروح الرفاقية والتواضع في كافة الأعمال التي كان يشارك فيها.

حتى جاء اليوم الذي كان يشارك فيه بمهمة إلى جانب رفاقه، التحق بقافلة الشهداء الذين سطروا اسمهم بين صفحات تاريخ الوطن المشرف

نعزي عائلة الشهيد الذي أصبح رمز التفاني والإخلاص في عمله، ونعزي كافة عوائل الشهداء وأمهاتهم. سوف تكون معنويات رفيقنا التي تحلى بها على الدوام هو عنوان عملنا ومهماتنا على الدوام، وقدوة لنا في كل خطوة نخطوها على طريق الحرية ومسار الشهداء، ونكمل مسيرتهم حتى تحقيق النصر.

وسجل الشهيد كالتالي:

الاسم والكنية: رامي بدر الخلف

اسم الأم: هناء

اسم الأب: بدر

مكان وتاريخ الولادة: خربة الروس 18/1/2000

مكان وتاريخ الانتساب: 8/12/2020

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27/9/2021".

(ج)

ANHA