​​​​​​​مجلس مدينة هجين يستنكر الاعتداء الوحشي على الطفل يوسف ويطالب بمعاقبة مرتكبه

استنكاراً للجريمة الوحشية بحق الطفل يوسف البالغ من العمر ثلاث سنوات مع والدته، أدلى مجلس الشعب في مدينة هجين وريفها ببيان يستنكر فيه العنف ضد الطفل والمرأة وجاء في البيان:

"نحن مجلس الشعب في مدينة هجين وريفها والمجالس المحلية التابعة لها في الخط الشرقي، ندعو الجهات المختصة من أمن داخلي والأمن العام في شمال وشرق سوريا عموماً والمؤسسات القضائية لشمال وشرق سوريا ودار العدالة وهيئة المرأة ومنظمة حقوق الإنسان ومكتب حماية الطفل، لاتخاذ أقصى العقوبات بحق المجرم (عبدالله الشهاب) الذي تخطى فعله استيعاب العقل البشري تجاه الطفل يوسف البالغ من العمر ثلاث سنوات فقط وأيضاً التعدي على زوجته وتعذيبها وتعذيب طفلها أمام أعينها في مدينة هجين"

وأردف البيان "فمن منطلق حرصنا على الإنسان وحقوق الإنسان ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي بحق الإنسانية والطفولة".

واختتم البيان بالقول: " نكرر مطالبنا بإنزال أقصى العقوبات بحق هذا المجرم".

(ث عل)

ANHA