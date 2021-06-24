وأدلى المجلس المدني في ناحية الكسرة بريف دير الزور الغربي، ببيان إلى الرأي العام، حول حبس مياه الفرات.

وقرئ البيان من قبل الإداري في لجنة الاقتصاد بريف دير الزور الغربي، محمد الحمادي، بحضور عدد من ممثلي وممثلات المجالس المدنية والمحلية في دير الزور.

وأشار في مستهله إلى التدخلات التركية في سوريا وتحولها إلى "عداء" لشعوب المنطقة من خلال السياسة التي ينتهجها نظام أردوغان.

ولفت البيان إلى حبس دولة الاحتلال التركي مياه الفرات، ووصف ذلك بـ "إرهاب مائي"، منوهاً إلى تبعات حبس المياه على الصعد الإنسانية والزراعية، وقال إنه تسبب "بتوقف محطات المياه والجمعيات الزراعية، وضرب الموسم الزراعي، وتشكل المستنقعات التي سببت حالات تسمم كثيرة في المنطقة التي باتت عرضة للوباء البيئي والصحي".

وانتقد المجلس المدني في دير الزور المجتمع الدولي والمهتمين بحقوق الإنسان على تهاونهم مع تركيا، وقال: "ألا يرون كيف أن العدوان التركي يخرق الاتفاقات الدولية للمياه ويقتل الإنسان والنبات بحرب التعطيش".

واستطرد المجلس في بيانه قائلاً: "نحن شعب شمال وشرق سوريا، رايتنا السلام وهدفنا حقوق الإنسان وغايتنا بناء الأوطان بكل القيم الإنسانية من خلال مشروعنا الديمقراطي".

واختتم مبيّناً "نحن أصحاب حق وإرادة وصمودنا مع إدارتنا الذاتية وقوتنا قوات سوريا الديمقراطية وواجهتنا السياسية بحزب سوريا المستقبل عنوان لإنهاء جميع الصراعات، وتحقيق السلام لجميع السوريين".

يشار إلى أن دولة الاحتلال التركي تحبس مياه نهر الفرات عن 7 ملايين نسمة في سوريا والعراق، منذ نحو 5 أشهر، متسبباً بكوارث إنسانية وإيكولوجية، فضلاً عن خرقها اتفاقية عام 1987 مع البلدين.

وتنص الاتفاقية على ألا يقل الوارد المائي من مياه الفرات إلى سوريا عن 500 متر مكعب في الثانية، على أن تكون نسبة 60% منه من حصة العراق.

فيما خفّضت تركيا كمية المياه إلى 185 متراً مكعباً في الثانية وهو ما يزيد عن نصف الكمية المخصصة للبلدين.

(س ر)

ANHA