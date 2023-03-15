​​​​​​​مجلس إدلب الخضراء ينظم احتفالية في الذكرى السنوية الـ 12 للأزمة السورية

وحضر الفعالية أعضاء مجلس إدلب الخضراء ومجلس الرقة العسكري وقوات لواء الشمال الديمقراطي وأعضاء من حزب سوريا المستقبل وشيوخ ووجهاء العشائر وتجمع نساء زنوبيا وأهالي مدينة إدلب النازحون واللاجئون من المناطق المحتلة إلى مناطق الإدارة الذاتية.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس إدلب الخضراء هيثم حاج عبد الله كلمة قال فيها: "في الذكرى الثانية عشرة لانطلاق ثورة شعبنا العظيم التي برهن فيها السوريون من كافة المكونات والأطياف الوطنية أن سوريا بلد الحضارات والتاريخ العريق عصية على قوى الاستبداد والاحتلال والتطرف".

وأضاف عبد الله: "كانت دول العالم تغض الطرف دون حراك يذكر ولكن وجدناهم يغلقون الحدود في وجه وصول المساعدات لشعبنا المتضرر والمنكوب جراء زلزال 6 شباط المدمر في شمال وغرب سوريا، في الوقت نفسه تصل المساعدات التي تحملها الطائرات والشاحنات والسفن إلى مناطق النظام السوري وقام المسؤولون من دول عربية وإقليمية ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها بزيارة دمشق للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع النظام المجرم ويطلبون الإذن لإدخال المساعدات الإنسانية".

واختتم عبد الله حديثه بالقول: "إن مجلس إدلب الخضراء كونه يمثل كافة المناطق الجغرافية وإرادة كافة المكونات الشعبية في إدلب المحتلة، يجدد دعوته للمجتمع الدولي والتحالف الدولي للوقوف معنا ودعمنا لتخليص شعبنا من التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة العالمي في سوريا، ومهما واجهت ثورتنا من خذلان وتآمر تقف وراءه قوى الاستبداد والاحتلال والإرهاب سنبقى على عهدنا لشهدائنا وسيزيدنا كل ما يجري إصراراً وعزماً وتضحية لأنها ثورة حتى انتصار الشعب وتحقيق الديمقراطية".

وانتهت الفعالية بفقرة غنائية قدمها أطفال روضة "أزهار إدلب" وفقرة شعرية قدمها الشاعر رعد الفاضل.

(م خ/ف)

ANHA