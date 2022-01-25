​​​​​​​مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة يعقد مؤتمره الثاني

وحضر المؤتمر عدد من الضيوف من وجهاء وشيوخ العشائر والعسكريين والسياسيين والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والشبيبة وأعضاء حزب سوريا المستقبل.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة ترحيبية من قبل رئيسة حزب سوريا المستقبل زهرة الحمادة، رحبت فيها بجميع الضيوف والمؤتمرين وباركت عليهم انعقاد المؤتمر الثاني متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح".

تلتها قراءة التوجيهات السياسية من قبل عضو حزب سوريا المستقبل عبد الله المبروك جاء فيها:" تسعى الدول المتدخلة في الأزمة السورية وأزمات الشرق الأوسط إلى تقسيم المنطقة على أساس ديني وطائفي لضمان استمرار الأزمات، وضمان استمرار مصالحها".

وتطرق أيضاً "إلى التسويات الأخيرة التي أجرتها حكومة دمشق في دير الزور ودرعا، وتحول المعارضة إلى مرتزقة مجندة من قبل دولة الاحتلال التركي يشاركون أردوغان بسياسته الممنهجة والتغيير الديمغرافي الذي يحصل بعفرين".

وأكد على أهمية حزب سوريا المستقبل في المرحلة الحالية من الأزمة السورية "حيث جاء نتيجة الحراك ومطالب الجماهير لذلك كان شعاره التعددية واللامركزية والحوار السوري السوري".

واستمرت أعمال المؤتمر بقراءة البرقيات الواردة من المؤسسات المدنية والعسكرية ووجهاء وشيوخ العشائر والأحزاب السياسية معبرين عن تضامنهم مع حزبنا ومؤكدين على وحدة الصف السوري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية متمسكين برؤية الحزب لحل القضية السورية عبر الحوار السوري السوري ومشاركة كافة القوى السياسية وكل المكونات في الحل وتمثيل كافة المكونات في المحافل الدولية التي تسعى لإنهاء الأزمة السورية ".

كما تم تشكيل ديوان إدارة أعمال المؤتمر والذي ضم كلاً من حسن الكنو رئيس مجلس الشباب وزهرة الحمادة رئيسة الحزب وجاهد حسن مساعد رئيس الحزب العام

تلاها تقييم الوضع التنظيمي للحزب في مجلس الطبقة من خلال مراجعة نقدية لآلية العمل والتأكيد على مسألة التنظيم تجاه الحزب وأعضائه وترسيخ الشخصية الحزبية القادرة على مواكبة المرحلة القادمة والمسؤوليات الملقاة على الحزب وأعضائه

وفتح باب النقاش أمام الحضور لمناقشة الوضع التنظيمي للفعاليات التي قام بها حزب سوريا المستقبل ومن مخرجات المناقشة :

مواصلة النضال السلمي وتوسيع القاعدة الجماهيرية وتكثيف العمل التنظيمي ونشر أهداف الحزب ومبادئه ودعم منابر الحزب عبر الوسائل المتاحة ".

وتم انتخاب مجلس جديد يتألف من 37 عضواً وعضوة منه رئيس الحزب أحمد الخلف ونائبة الحزب بريفان دودخ بالتصويت برفع الأيدي.

وفي الختام تمت قراءة البيان الختامي من قبل رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل أحمد الخلف، والذي تضمن توصيات المؤتمر.

(س ك/ل)

ANHA