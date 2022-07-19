​​​​​​​مجلس حزب سوريا المستقبل فرع ادلب يؤكد استعداده للدفاع عن قيم ثورة 19 تموز

جاء ذلك في بيان قرأه الناطق باسم مجلس حزب سوريا المستقبل فرع ادلب أحمد شعبان، بحضور أعضاء وعضوات المجلس وإدارة الخط الغربي، وذلك من أمام مقر المجلس وسط المدينة، اليوم.

وبدأ البيان بالقول: "نعيش في هذه الايام الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز ولا يسعنا في هذه الذكرى إلا أن نبارك لجميع الشعب في شمال شرق وسوريا من كافة المكونات عرباً كرداً سريان واشور وتركمان والشركس".

وأضاف البيان: "أن الثورة 19 تموز جاءت مكملة ومعززة ومصححة لمسار ثورة عام 2011، فبدل أن نتوجه بالسلاح لبعضنا البعض، أصبحنا نضع ايدينا بأيدي بعضنا، لبناء ما دمرته آلة الحرب ولإفشال التدخلات الخارجية".

وأشار البيان: "أن ثورة 19 تموز كانت ثورة للمرأة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وحصلت بها المرأة على أغلب حقوقها، وشغلت أغلب ميادين الحياة العسكرية والسياسية والاجتماعية والإدارية".

ونوه البيان: "كانت شعلة لثورة الشباب الحر فبدون الشباب لا يمكننا بناء الوطن، وايضاً قامت هذه الثورة بالقضاء على أعتى تنظيم ارهابي في هذا العصر وهو تنظيم داعش الارهابي".

وتابع البيان: "قامت ثورة 19 تموز بإعادة بناء اللحمة الوطنية للشعب السوري، وأصبحت مناطق شمال وشرق سوريا مثالاً لعيش المشترك وأخوة الشعوب".

واوضح البيان: "تمر الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز في هذه الأيام والتهديدات التركية لا زالت مستمرة وآلة الحرب التركية التي تريد أن تقطع أجزاء من سوريا وبث الفوضى والدمار في سوريا، وتهجير الميلانين السوريين الآمنين بحجة تأمين حدودها".

وأكد البيان:" على مر التاريخ والعصور كانت تركيا عدائية تجاه جيرانها من الدول ومحتلة لأراضهم ولا تتوانى عن بث الحروب والفتن في دول الجوار، وأننا بمناسبة هذه الذكرى نؤكد على السير في نهج الثورة والثوار الشرفاء ضد اي معتدي او عدو ينال من كرامة او حرية هذا الوطن والشعب، كما نؤكد على تمسكنا بمكتسباتنا والحفاظ عليها وتلاحمنا مع قواتنا العسكرية في شمال وشرق سوريا لصد اي هجوم والدفاع عن حدود سوريا.

واختتم البيان بترديد المشاركين شعارات تحي مقاومة الشعوب.

(س ع/د)

ANHA