​​​​​​​مجلس دير الزور والتحالف الدولي يزورون مشفى هجين

وخلال جولة الاطلاع، ناقش وفد التحالف مع لجنة الصحة، طبيعة الأعمال التي تتم في المشفى، ومساعي تنشيط المشفى من جديد لخدمة أهالي المنطقة.

بينما اتفقت اللجنة مع وفد التحالف على قدوم أطباء موفدين من التحالف، وأطباء من بلدة هجين، وفريق طبي من مستوصف البو حسن، لتنشيط المشفى ليوم كامل يحدد لاحقًا، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

هذا ووضع مجلس دير الزور المدني، بتاريخ 12 تشرين الأول 2020، حجر أساس البدء بأعمال مشروع إعادة تأهيل مشفى هجين العام في ريف دير الزور الشرقي، برعاية هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، وذلك ضمن فعالية حضرها آنذاك ممثلون عن التحالف الدولي والخارجية الأمريكية.

(ف ع/سـ)

ANHA