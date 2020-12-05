​​​​​​​مجلس دير الزور المدني يفرض حظر التجوال الكلي على هجين

وبحسب التعميم يبدأ الحظر من تاريخ اليوم ويستمر لغاية 15 12 2020 ويتضمن اغلاق المرافق العامة والمحلات التجارية والصناعية والأسواق و دور العبادة وتعليق كافة الأعمال بالمؤسسات المدنية التابعة لمجلس دير الزور المدني .

و يستثني من هذا الحظر المراكز الصحية العامة والخاصة والصيدليات والمؤسسات التي يستلزم عملها الاستمرار.

هذا وتشرف قوى الأمن الداخلي على سير تطبيق الحظر الذي شهد التزام شبه تام من قبل الأهالي في يومه الأول.

من جنابها، حثت لجنة الصحة بمجلس الشعب بهجين المواطنين على الالتزام بقواعد الصحة العامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات الواقية منعاً لانتشار الفيروس بينهم والحد منه.

وفيما يتعلق بتأمين حاجات المواطنين اليومية وخاصة مادة الخبز فسيتم ذلك عن طريق مندوبين من مجالس الأحياء منعاً لحدوث الازدحام على الأفران وفي الأسواق.

(ف ع / م)

ANHA