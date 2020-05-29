​​​​​​​مجلس دير الزور المدني يدعم لجان الطوارئ بمزيد من سيارات الإطفاء

بعد تشكيل لجنة الطوارئ المؤلفة من "أعضاء لجنة الزراعة، والبلدية ولجنة الخدمات التابعة لمجلس الشعب في هجين وبالتعاون مع قوة الأمن الداخلي" لمكافحة الحرائق التي قد تحصل أثناء جني الأهالي للمحاصيل.

وبهدف دعم لجنة الطوارئ، أرسلت لجنة الخدمات التابعة لمجلس دير الزور المدني اليوم أليات جديدة لإخماد النيران، وهي عبارة عن سيارتين إطفاء، وصهريجين للمياه".

وفي هذا السياق أشار رئيس فوج الإطفاء في منطقة هجين محمد سليمان أن لجان الطوارئ لديهم ستكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل واخماد الحرائق في المنطقة الممتدة من أبو حمام إلى الباغوز.

(ع م/ل)

ANHA