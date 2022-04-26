​​​​​​​مجلس بلدة الجرن: قصف دولة الاحتلال التركي لن يزيدنا إلا تشبثاً بأرضنا

وألقي البيان في قرية بير عرب التابعة لبلدة الجرن في مقاطعة كري سبي، من قبل الرئيس المشترك لمجلس البلدة، محمود مصطفى بحضور العشرات من أعضاء لجان وأهالي ناحية الجرن.

واستهل البيان بالتنديد بالقصف التركي الهمجي المستمر على ريف مقاطعة كري سبي الغربي وناحية عين عيسى، والذي تسبب أول أمس باستشهاد مواطن وإصابة آخر.

ولفت البيان إلى أن تصعيد دولة الاحتلال التركي قصفها على المنطقة يأتي بسبب فشل سياساتها الداخلية والخارجية والهزائم التي منيت بها في جبال كردستان، منتقداً موقف الضامن الروسي المتفرج على هذه الهجمات.

وكانت القوات الروسية وقوات حكومة دمشق قد انتشرتا على طول خطوط التماس مع العدو التركي بعد اتفاق سوتشي في الـ 22 من شهر تشرين الأول عام 2019 لضمان وقف إطلاق النار في تلك المناطق.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالتحرك والقيام بواجبه لوقف هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، مؤكداً أن قصف الاحتلال لن يثني عزيمتهم ولن يزيدهم إلا إصراراً على المقاومة والتشبث بأرضهم.

هذا وصعّد الاحتلال التركي ومرتزقته من قصفهم على طول خطوط التماس في كل من ريفي مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى" العريضة والعيدانية وبير عرب وصيدا ومعلق" مما تسبب بوفاة المواطن محمد علي أوصمان (26 عاماً) من قرية العيدانية نتيجة إصابته بشظية أثناء سقايته لأرضه، وإصابة المسن محمد أيوب (60 عاماً).

وباستشهاد محمد علي أوصمان وإصابة المسن محمد أيوب ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات والقصف التركي على أرياف كري سبي وناحية عين عيسى إلى 60 مواطناً، بينهم أطفال ونساء.

(د)

ANHA