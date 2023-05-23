​​​​​​​مجلس عوائل شهداء بلدة هجين يستذكر شهداء أيار وحزيران وتموز

حضر مراسم الاستذكار التي أقيمت اليوم، في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، أعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية وذوي الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدثت بعدها الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء ببلدة هجين، رنا محي الدين، وقالت: "نستذكر اليوم شهداءنا الذين قدموا أرواحهم في سبيل تحريرنا من مرتزقة داعش".

وأشارت رنا محي الدين: "الشهداء ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية والعيش الكريم، وهم من أعظم المقدسات التي يجب أن تبقى ذكراهم حاضرة ودائمة من أجل أن تنير الظلام الذي خيّم علينا من قبل والتخلص من الظلم والاضطهاد والإرهاب".

وباسم مجلس دير الزور العسكري، أكد القيادي شملان الشملان أن: "شهداءنا هم قادتنا المعنويون الذين ضحوا بأغلى ما عندهم في سبيل تحرير هذه الأرض من رجس الإرهاب كي ننعم ونعيش بأمن واستقرار".

ولفت الشملان: "لولا تضحيات الشهداء والانتصارات التي حققوها لما كان لنا مكان على هذه الأرض، نحن نعاهد الشهداء بالسير على نهجهم وخطاهم، وأنهم سيبقون حاضرين معنا دوماً حتى بلوغ الحرية والحياة الحرة الكريمة".

بدوره، أشار رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الشرقي، يحيى العلي، إلى مكانة الشهداء، وأكد أن: "الشهداء هم أصحاب الهامات العالية، والشعلة التي تنير طريقنا حتى الوصول إلى حياة مستقرة وسوريا تعددية لا مركزية".

والشهداء هم: "عمار الشملان، ومحمد الجبل، وعبد السلام الحماده، وبسام الأسود، وعبد الرحمن المحمد، ومحمد العبد، وطارق الحمد، ونس السلامة، وأمير الخلف، وخالد السلامة، ومصطفى الكسار، وصياح العبد".

(ف ع/خ)

ANHA