​​​​​​​مجلس عوائل شهداء الرقة يفتتح خيمة عزاء لشهداء قوى الأمن الداخلي

وتوافد إلى خيمة العزاء أعضاء الادارة المدنية الديمقراطية في الرقة بكافة لجانها والشبيبة الثورية في الرقة وريفها لجنة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني.

بعد لوقوف دقيقة صمت ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية في الرقة خالد بركل كلمة توجه فيها العزاء لذوي الشهداء، وأضاف: "كل المعادين لمشروعنا يحاولون أن ينالوا من ارادتنا ومشروعنا. ولكن نقول لهم هيهات ونقول لهم كل الهجمات فشلت بفضل قواتنا المرابطين على الجبهات، ونقول لكل المراهنين على النيل من ارادتنا إن شعوب شمال وشرق سوربا يشكلون لوحة حية مجتمعية على هذه الارض التي ارتوت بدماء شهدائنا الابطال وسننتصر وسنكون على حسن ظن شهدائنا وسنكون على قدر المسؤولية بكل ما يطلب منا والسير على درب شهدائنا حتى اخر رمق في حياتنا الرحمة لشهدائنا وعاشت سوريا حرة ديمقراطية لا مركزية".

تلاها كلمة الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني الشيخ محمد نور الذيب قال فيها: "باسم مجلس الرقة المدني نتقدم بتعازينا لأهالي الشهداء ولرفاقهم من مكافحة المخدرات الشهداء الذين استهدفتهم يد الغدر وهم في الأكاديمية لرفع المعنويات وزيادة في تدريبهم لمقاومة افة العصر التي تدخل الى مناطقنا من خلال دعم النظام التركي ومرتزقته".

وأضاف الشيخ محمد نور الذيب: "ونقول لقوى الظلام والطغيان بأننا أبناء شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها سنقف بوجه هذا العدوان وأي عدوان يستهدف أبنائنا. هذا العدوان هو اعتداء اجرامي من خلال المسيرات التركية والطيران على مرأى ومسمع من العالم والدول الضامنة دون وجود أي رادع ".

وفي ختام كلمته عاهد الشيخ محمد نور الذيب " شهدائنا الذين استشهدوا من أجلنا ورفعوا راية الحرية باننا ماضون خلف مسيرتهم لنجاح مشروع الادارة الذاتية الذي اصبح شوكة في وجه الطغاة والشوفينين من الاتراك والدول القومية والرأسمالية. ونجاح هذا المشروع هو نجاح لكل شعوب الشرق الأوسط".

وفي ختام المرسام عاهد الحضور والوفود بالسير على خطى الشهداء واكمال مسيرتهم النضالية.

(م خ/ك)

ANHA