​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء: يجب أن يتحرر القائد أوجلان جسدياً

أصدر مجلس عوائل الشهداء في قامشلو بياناً عن مضي سنة على منع اللقاءات مع القائد أوجلان وعدم الحصول على أية معلومات عن حالة القائد عبدالله أوجلان. تم قراءة البيان في مزار الشهيد دليل صاروخان في قامشلو، باللغة الكردية من قبل فيندا الحاج وباللغة العربية من قبل شيرزاد رامو.

وجاء في نص البيان:

" مضى عام على منع اللقاءات مع القائد أوجلان، ورغم محاولات محامي وعائلة القائد للقاء به إلا أن كل مطالباتهم باللقاء تقابل بالرفض من قبل الدولة التركية الفاشية. فإن الدولة التركية الفاشية تسعى إلى كسر إرادة الشعب من خلال تشديد العزلة على القائد.

ورغم كل محاولات الدولة التركية الفاشية لتهميش حقيقة، ثقافة ومكتسبات الشعب الكردي فإن إرادة الشعب الكردي تفشل جميع محاولاتها الفاشية.

إننا شعب كردستان بمقاومة نوروز و بالشعلة التي أوقدها كاوا الحداد وبعلمها الذي بقي شامخاً بيد مظلوم دوغان وأيضاً بالنيران التي اشتعلت بجسد زكية الكان. التي أنارت درب الملايين . فإن عهدنا هو: أننا سنواصل نضالنا ضد الدولة التركية الفاشية حتى الانتصار.

إننا ندعو جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية الفاعلة، إلى الضغط على الدولة التركية الفاشية حتى تطلق سراح القائد أوجلان .

وإننا بصفتنا عوائل الشهداء سائرون على درب القائد أوجلان والشهداء حتى تحقيق الانتصار وتحطيم دكتاتورية أردوغان."

(ر خ)

ANHA