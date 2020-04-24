​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء: ما يحدث في زينه ورتي لا يخدم أي مواطن كردي

وتتوالى ردود الفعل الكردستانية المنددة بالتحشيد العسكري للحزب الديمقراطي الكردستاني والقصف التركي على منطقة زينه ورتي في جنوب كردستان على مشارف جبال قنديل.

وأصدر اليوم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني بياناً قرئ في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني، وقرأته العضوة في المجلس روناهي حجو وجاء فيه:

"إلى الرأي العام:

لقد بلغنا ذروة نضال مئات السنوات ضد العبودية ومن أجل كردستان حرة، ومن أجل حياة حرة كريمة ومشرّفة، لقد عانى الكرد من مشقات كثيرة خلال القرن الماضي، وها هي حرب الأخوة تعود من جديد في جنوب كردستان في منطقة زينه ورتي، لقد فقدت الكثير من الأسر الكردية ومن بينها أسر مقاطعة كوباني أبناءها خلال التسعينيات في تلك الحرب، التي لا تخدم أي مواطن كردي، ونأمل ألا تعود تلك الأحداث مجدداً، من خلال التوترات الحاصلة في زينه ورتي.

في الوقت الذي تتطلع فيه الأجزاء الأربعة من كردستان إلى الحرية، تظهر مرة أخرى عوائق كالحصار الخانق المفروض على مخيم مخمور، وهذا ما يتطلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني وجميع الأحزاب المتواجدة في جنوب كردستان أن توضح مواقفها من الحصار التركي، لكن مع الأسف يزداد تواطئ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في السيطرة على مناطق كردية أخرى.

إن تواجد حزب العمال الكردستاني في جنوب كردستان هو لحماية المنطقة والدفاع عن جميع المناطق الكردستانية، وبدا ذلك واضحاً للجميع من دفاع الحزب عن هولير، كركوك، السليمانية، شنكال، ومخمور.

إن ما يسعى إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني هو تحقيق الأهداف التركية داخل الأراضي الكردستانية.

علينا أن نكون يقظين حيال هذه الفتنة التي تشعل فتيلها أجندات خارجية بين الكرد أنفسهم، وعلى جميع الأحزاب والأطراف والتنظيمات الكردية توضيح مواقفها من هذه الممارسات".

(د أ/سـ)

ANHA