​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء: اعتقال ليلى كوفن غير قانوني

تنديدًا بالسياسات التعسفية التي تنتهجها الحكومة التركية بحق النساء في روج آفا وشمال كردستان، واعتقالها للرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن، أصدر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة بيانًا إلى الرأي العام.

وقرئ البيان الذي حضره العشرات من آباء وأمهات الشهداء في ساحة مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، باللغة الكردية من قبل الرئيسة المشتركة لمؤسسة عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، هيفي سيد، وباللغة العربية من قبل العضو المجلس عبيد عته.

وأشار البيان إلى أنه "تضامنًا مع المناضلة ليلى كوفن، نحن في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة نرفع صوتنا لإيصاله إلى العالم أجمع، حيال الاعتداءات والممارسات المنافية للحقوق الإنسانية وحقوق المرأة التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان ضد الناشطات والبرلمانيين والسياسيين، وسنرفع من وتيرة النضال ونقاوم في وجه انتهاكات الدولة التركية بحق النساء السياسيات".

'تركيا تستمر بانتهاكاتها بحق المرأة'

وتطرق البيان إلى الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق المرأة بالقول" إن تركيا لا تزال تنتهك حقوق المرأة، وبشكل خاص المرأة المناضلة والمنظمة، والتي لها دور فعال في المجتمع، سعيًّا منها إلى سد طريق كفاح ونضال المرأة".

وأضاف "نحن في مجلس عوائل الشهداء سنرفع من وتيرة كفاحنا ونضالنا من أجل فك العزلة عن كافة المعتقلين السياسيين والبرلمانيين، وبشكل خاص الاعتقال اللاشرعي وغير الحقوقي الذي تمارسه تركيا بحق السياسية ليلى كوفن دون أن تحضر محاكمتها".

وناشد مجلس عوائل الشهداء، من خلال بيانه، عموم شعوب كردستان الانضمام إلى المقاومة وتصعيد النضال للحد من انتهاكات وهجمات الدولة التركية، كما ناشد المنظمات الحقوقية والمدافعة عن الحريات القيام بواجبها ووضع حد للانتهاكات التركية.

(م ح)

ANHA