​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء يؤكد وقوفهم إلى جانب أهالي شنكال ويدعو للوحدة الكردية

قصفت طائرات الاحتلال التركي، يوم أمس الاثنين، السوق القديم في مركز مدينة شنكال، ما أسفر عن استشهاد القيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن ومقاتل في الوحدات.

وتنديداً بالهجوم، أصدر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة اليوم بياناً، أكّد من خلاله وقوفه إلى جانب أهالي شنكال.

وجاء في البيان: "رغم المآسي وما تعرضت له شنكال على مدى عقود من الزمن، ظلت عصية على الأعداء وحافظت على خصوصيتها وعاداتها وتقاليدها وإرثها الديني والقومي في الوقت من الأوقات تركها الجميع وأداروا لها الظهر فكانت عرضة للقتل والسبي والتهجير".

وتابع البيان "وبفضل وقوف الكريلا إلى جانبها استعادت شنكال حيويتها وقاومت وجابهت وضربت أروع الأمثلة في التضحية والمقاومة وبنت مؤسساتها المدنية والعسكرية وأثبتت للعالم بأن أهل شنكال قادرون على حماية أرضهم والدفاع عنها وبأن شنكال قطعة من جغرافية كردستان تمتد جذورها إلى عمق التاريخ وهذا ما أرهب أردوغان وجعله يفرغ جام غضبه وحقده الشوفيني على شنكال وأهلها وبطرق مختلفة عبر آلته العسكرية الحمقاء فتارة يقصف المدن والقرى مستهدفاً المدنيين والعزل لخلق الهلع وعدم الاستقرار وترهيب الناس والأمثلة كثيرة على تلك الهمجية التاريخية وآخرها كانت يوم أمس باستهداف سوق المدينة بالطائرات المسيرة والتي راح ضحيتها الأبرياء والعزل" .

البيان أكد أن أهل شنكال يزدادون إصرارا لنيل حقوقهم المشروعة وأضاف "الضربات الفاشية لن تزيد أهل شنكال إلا إصراراً على متابعة المسيرة ونيل الحقوق المشروعة للشعب الإيزيدي وبناء إدارته الذاتية ونيل الاعتراف الدولي والإقليمي بها ".

مجلس عوائل الشهداء أكد وقوفه إلى جانب أهل شنكال ودعا للوحدة الكردية " إننا كعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة وفي هذه المرحلة الصعبة من النضال الكردستاني رسالتنا إلى أهلنا في شنكال بأننا معكم في خندق واحد لأن المصير واحد وما يجري على شنكال مؤامرة على كل الكرد يتطلب منا اليقظة ورص الصفوف وتقوية الوحدة الداخلية ونبذ الخلافات الصغيرة وفضح الخيانة التي لها دور بارز في ما يجري الآن على الساحة الكردية .

كما نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للجم أفعال الفاشية بحق أهلنا في شنكال"

(سـ)