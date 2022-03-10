تستمر المطالبات بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني (PKK) من قائمة "التنظيمات الإرهابية" في العالم. وفي السياق طالب أعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين بإزالة اسمه من القائمة.

العضوة آسيا عبدو دعت المجتمع الدولي إلى إزالة اسم PKK من قائمة "التنظيمات الإرهابية"، وقالت يجب على المجتمع الدولي أن يتعرف جيداً على عمل PKK الحقيقي.

مضيفة: "تأسسPKK من أجل ضمان حقوقه المشروعة وحقوق جميع الشعوب المضطهدة، كما يعمل دائماً من أجل حقوق المرأة".

PKK' منظمة تأسست على أسس إنسانية'

دعت عضوة مجلس عوائل الشهداء، هاجر محو، أيضاً كل ساعٍ للحرية إلى العمل من أجل إزالة اسم PKK من قائمة "التنظيمات الإرهابية". كما أكدت على أن PKK منظمة تأسست على أسس إنسانية، وتضم مختلف المكونات.

ومضت في حديثها قائلة إن "PKK قد حرر مجتمعات مهمشة ومضطهدة"، مشددة على أنه ليس من حق أحد إدراج اسم في "قائمة الإرهاب".

كما طالبت العضوة هيفين علوش أيضاً المنظمات الدولية بإزالة اسمPKK من قائمة "التنظيمات الإرهابية"، وأضافت: "ليسPKK مَن يقوم بالأعمال الإرهابية، إنما الفاعل هو أردوغان والمرتزقة التابعون له، هم الذين يرتكبون المجازر بحق المدنيين وينهبون ممتلكاتهم".

في ختام حديثها، قالت هيفين علوش: "إن ممارسات أردوغان والمرتزقة التابعين له تجاوزت مستوى الإرهاب، والعنف الذي يمارسونه بحق النساء والأطفال يبلغ أعلى مستويات الإرهاب".

(ر خ)

ANHA