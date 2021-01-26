​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء يستذكر شهداء مقاومة كوباني تزامناً مع ذكرى التحرير

زار مساء اليوم أهالي مقاطعة كوباني ومجلس عوائل الشهداء مزار الشهيدة دجلة جنوبي المدينة، وأوقدوا الشموع على أضرحة كافة الشهداء تخليداً لذكراهم بالتزامن مع الذكرى الـ6 لتحرير مدينة كوباني من مرتزقة داعش.

وبعد إشعال الشموع قال عضو المجلس التنفيذي في حزب الاتحاد الديمقراطي أحمد شيخو إن" شهداء شهر يناير يذكروننا بالمقاومة التي صدمت العالم كله، ففي مثل هذا اليوم وصلت مقاومتهم إلى النصر وحققت أهدافها وانتصرت على الإرهاب".

وأردف شيخو: "هؤلاء هم من جعلوا لكوباني اسماً يذكر العالم كله بمعنى المقاومة البطولية التي لم نرها في العالم كله".

واختتمت مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تخلد الشهداء، وتحيي مقاومة كوباني.

(س ع/ل)

ANHA