​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء يستذكر شهداء مقاومة الشيخ مقصود

وأصدر المجلس اليوم -الثلاثاء- بياناً إلى الرأي العام، مستذكراً شهداء مقاومة الشيخ مقصود الذين كانوا محرّك المقاومة أمام القوى الفاشية.

ويصادف اليوم، الـ 16 من شباط الذّكرى السنوية الخامسة لهجمات مرتزقة الاحتلال التركي على الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وقرأت البيان الإدارية في مجلس عوائل الشهداء - روشين موسى - باللغة العربية، وعضوة المجلس - ذكية مصطفى - باللغة الكردية، وذلك في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بحلب، وذلك بحضور العشرات من الأهالي.

وجاء في مستهل البيان: "تمرّ علينا في هذا اليوم السادس عشر من شباط - الذكرى الخامسة - للعدوان البربري على حيّينا حي الشيخ مقصود، والأشرفية".

بحسب البيان فقد "شنّ أكثر من 24 فصيلاً مرتزقاً، وبدعم مباشر من دولة الاحتلال التركي هجوماً على الحي الآمن مستخدمين كافة أصناف الأسلحة بما فيها الكيماوية المحرمة دولياً".

وتابع البيان: "لا يُخفى على أحد أنّ تزامن الهجوم مع الانتصارات التي حقّقتها قواتنا في وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية في كامل روج آفا وشمال وشرق سوريا وفي مناطق الشهباء لم يكن صدفةً، بل جاء عبر مخطط أعدّت له كافة القوى المناهضة لثورة 19 تموز وخاصةً دولة الاحتلال التركي للنيل من مقاومتنا وضرب مكاسبنا".

وذكر أنّ "للشعوب تجاربُ في آلية المقاومة والدفاع عن الذات حيث إن لكلّ شعب آليته الخاصة في الدفاع والمقاومة"، مبيناً أنّ عدداً من الشعوب مرّ في التاريخ قد أبيدت، لأنّها لم تكن تمتلك تلك الخصوصية التي تميّز كل شعب عن سواه.

ونوّه البيان إلى تجارب "هذا الشعب الممتد بأصالته في عمق وجذور تاريخ البشرية في آلية المقاومة"، مشيراً إلى انطلاق "روح المقاومة من شمال وشرق سوريا، لأن روج آفا كانت الحاضنة الأم لعموم مكوّنات الشعب السوري كما عرفت ميزبوتاميا عبر تاريخ البشرية".

كما وهنّأ البيان "الانتصار التاريخي الذي سطّرته منطقة غاري في وجه الاحتلال التركي الغازي" معتبراً "النصر ثمرة المقاومات التي تتفجر في أجزاء كردستان الأربعة".

وانتهى البيان بتجديد العهد للسير على خطا شهداء الحرية حتى تحقيق أهدافهم في بناء وطن ديمقراطي حرّ تعددي.

(م ع/ س ر)

ANHA